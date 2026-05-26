«Ridicule», ce joueur de l'OM se fait tacler sur RMC !

Axel Cornic

C’est une saison extrêmement compliquée qui vient de se terminer pour l’Olympique de Marseille, avec tout de même une qualification en Ligue Europe qui est un moindre mal. Et depuis la dernière journée de Ligue 1, les langues commencent à se délier dans le vestiaire marseillais, avec notamment Géronimo Rulli qui a pris la parole tout récemment sur les réseaux sociaux.

Il était temps que ça se finisse. Miné par les crises et les tensions, l’OM a terminé la saison sur les rotules. Les résultats sportifs ont en effet été très décevants, mais c’est surtout ce qui s’est passé en coulisses qui a alimenté les débats.

Le message surprenant de Rulli C’est pour cela que, quand on sait ce qui a pu se passer à l’OM, la prise de parole de Géronimo Rulli a interrogé pas mal de monde. « Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts. Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité » a écrit le gardien marseillais, sur Instagram. « Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être. J’espère que l’année prochaine sera différente ».