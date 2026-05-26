«Ridicule», ce joueur de l'OM se fait tacler sur RMC !

C’est une saison extrêmement compliquée qui vient de se terminer pour l’Olympique de Marseille, avec tout de même une qualification en Ligue Europe qui est un moindre mal. Et depuis la dernière journée de Ligue 1, les langues commencent à se délier dans le vestiaire marseillais, avec notamment Géronimo Rulli qui a pris la parole tout récemment sur les réseaux sociaux.
Il était temps que ça se finisse. Miné par les crises et les tensions, l’OM a terminé la saison sur les rotules. Les résultats sportifs ont en effet été très décevants, mais c’est surtout ce qui s’est passé en coulisses qui a alimenté les débats.
Le message surprenant de Rulli
C’est pour cela que, quand on sait ce qui a pu se passer à l’OM, la prise de parole de Géronimo Rulli a interrogé pas mal de monde. « Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts. Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité » a écrit le gardien marseillais, sur Instagram. « Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être. J’espère que l’année prochaine sera différente ».
« Aucune autocritique, autosatisfaction ridicule »
Les réactions n’ont évidemment pas manqué et c’est notamment le cas sur RMC, où l’on semble trouver ces déclarations assez lunaires. « Aucune autocritique, autosatisfaction ridicule et ça n’a pas sa place, quand on croise le discours de Rulli avec celui qui est désormais son ex-directeur du football, Medhi Benatia » a estimé Elton Mokolo, dans Génération After. « Il a la conscience tranquille par rapport à la saison qui vient de s’écouler, où il y a eu du très bon Géronimo Rulli sur le début, mais aussi des contreperformances et sa non-titularisation lors de ce fameux Classique contre le PSG. Il parle de bruit, mais est-ce qu’il parle de la presse ? Est-ce qu’il parle de la direction ? ».