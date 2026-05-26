Du PSG au Real Madrid : Sifflé et critiqué, Kylian Mbappé réalise un exploit inédit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une de plus pour Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de la saison de Liga avec 25 réalisations empoche cette distinction pour la huitième fois consécutive. Le capitaine de l'équipe de France a réalisé un exploit jamais effectué auparavant. Cependant, il demeure très critiqué de l'autre côté des Pyrénées à cause d'une implication collective jugée insuffisante.

Stratosphérique. Le Real Madrid a certes connu une saison blanche pendant cet exercice 2025/2026. Cependant, Kylian Mbappé est tout de même parvenu à inscrire 42 buts pour 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club merengue. Le rideau est tombé samedi soir sur la Liga. 25 buts pour Mbappé en championnat, faisant de lui le pichichi, comme la saison passée et les six autres avant.

«Il fait une saison en terme d'efficacité... C'est Kylian, un joueur hors norme» En effet, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur du championnat dans lequel il a évolué lors des huit dernières saisons. C'est tout bonnement du jamais vu pour l'ancien serial buteur du PSG qui les empile au Real Madrid depuis l'été 2024. Cette efficacité, Didier Deschamps l'a loué en interview pour Téléfoot la semaine dernière. « Kylian, on en parle tous les jours en bien ou en mal. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Il fait une saison en terme d'efficacité... C'est Kylian, un joueur hors norme et très impliqué dans le projet de l'équipe de France ».