Du PSG au Real Madrid : Sifflé et critiqué, Kylian Mbappé réalise un exploit inédit !

Une de plus pour Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de la saison de Liga avec 25 réalisations empoche cette distinction pour la huitième fois consécutive. Le capitaine de l'équipe de France a réalisé un exploit jamais effectué auparavant. Cependant, il demeure très critiqué de l'autre côté des Pyrénées à cause d'une implication collective jugée insuffisante.
Stratosphérique. Le Real Madrid a certes connu une saison blanche pendant cet exercice 2025/2026. Cependant, Kylian Mbappé est tout de même parvenu à inscrire 42 buts pour 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club merengue. Le rideau est tombé samedi soir sur la Liga. 25 buts pour Mbappé en championnat, faisant de lui le pichichi, comme la saison passée et les six autres avant.
«Il fait une saison en terme d'efficacité... C'est Kylian, un joueur hors norme»
En effet, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur du championnat dans lequel il a évolué lors des huit dernières saisons. C'est tout bonnement du jamais vu pour l'ancien serial buteur du PSG qui les empile au Real Madrid depuis l'été 2024. Cette efficacité, Didier Deschamps l'a loué en interview pour Téléfoot la semaine dernière. « Kylian, on en parle tous les jours en bien ou en mal. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Il fait une saison en terme d'efficacité... C'est Kylian, un joueur hors norme et très impliqué dans le projet de l'équipe de France ».
«Ca va, il est rétabli»
Le sélectionneur de l'équipe de France a tenu à rassurer les inconditionnels supporters des Bleus sur l'état de Kylian Mbappé tant physique que mental. Critiqué en Espagne et poussé dehors à base de pétition ou de déclarations sur les plateaux télévisés, l'attaquant du Real Madrid va bien d'après Didier Deschamps. « Vous l'avez eu récemment au téléphone pour savoir comment ça allait ? Oui, très récemment si vous voulez tout savoir. Ca va, il est rétabli. Il faudra tout (pour faire une belle Coupe du monde), de fraîcheur, est-ce que les joueurs arriveront frais après une saison comme ça ? On a pas le temps de beaucoup récupérer, mais si tout le monde est à son meilleur niveau, il y a de plus probabilités que l'équipe de France soit performante ».