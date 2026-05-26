Roland-Garros - Wawrinka : «Tu as été tellement inspirant», Djokovic se lâche après les adieux de son ami !

Amadou Diawara

Défait face à Jesper de Jong, Stan Wawrinka a joué son tout dernier match à Roland-Garros ce lundi après-midi. Alors que le joueur suisse de 41 ans va prendre sa retraite à l'issue de la saison, Novak Djokovic lui a rendu un vibrant hommage dans une vidéo diffusée sur le court Simonne-Mathieu.

Stan Wawrinka va mettre un terme à sa carrière sportive à l'issue de cette saison. Et pour son ultime Roland-Garros, le Suisse s'est incliné dès le premier tour. En effet, Jesper de Jong l'a battu en quatre sets ce lundi après-midi (6–3, 3–6, 6–3, 6–4). Juste après l'élimination de Stan Wawrinka, les organisateurs du tournoi ont lancé une cérémonie en son honneur. Dans une vidéo diffusée sur les écrans du court Simonne-Mathieu, Novak Djokovic a tenu à féliciter celui qui a remporté Roland-Garros en 2015 pour sa brillante carrière.

«Félicitations pour ton incroyable carrière» « Stanimal, mon pote. D'abord, félicitations pour ton incroyable carrière. Tu as été tellement inspirant pour moi et pour beaucoup d'autres joueurs à travers plusieurs générations. Des joueurs que tu as affrontés pendant plus de 25 ans. Tu as remporté plusieurs Grand Chelems. Tu as gagné la Coupe Davis et la médaille d'or olympique. Tu as une carrière légendaire. Il y a tant de choses dont tu peux être fier. Je suis très heureux de pouvoir dire que tu es mon ami », s'est enflammé Novak Djokovic.