PSG-Arsenal : Warren Zaïre-Emery victime d’une injustice pour la finale de la Ligue des Champions ?

Plus que quelques jours maintenant avant la finale de la Ligue des Champions entre PSG et Arsenal. Alors que le rendez-vous est donné le 30 mai prochain à Budapest, il y a encore quelques interrogations côté parisien à l’approche de ce match. Les regards se tournent notamment vers Warren Zaïre-Emery. Quid du rôle de l’international français du PSG ? Voilà qu’une injustice pourrait avoir lieu selon Vincent Duluc.
En quête d’une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG devra se débarrasser d’Arsenal pour réaliser cet objectif. Le club de la capitale s’apprête à affronter les Gunners. Mais avec quelle composition ? Tandis qu’Ousmane Dembélé, sorti prématurément face au Paris FC, a assuré qu’il serait là le 30 mai, il y a une interrogation sur la présence d’Achraf Hakimi. Le Marocain sera-t-il titulaire contre Arsenal ? Une question dont la réponse influencera le rôle de Warren Zaïre-Emery.
« C’est terrible, ça serait cruel »
Ayant parfaitement remplacé Achraf Hakimi comme arrière droit, Warren Zaïre-Emery est en grande forme actuellement. Mais voilà que le joueur du PSG pourrait se retrouver sur le banc de touche si le Marocain est apte et que Luis Enrique préfère Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Un scénario que redoute Vincent Duluc. En effet, au micro de RTL, le journaliste a expliqué : « Zaïre-Emery remplaçant en finale de la Ligue des Champions ? C’est choquant, c’est injuste, c’est terrible, ça serait cruel. L’équation, soit Hakimi ne peut pas jouer et auquel cas Zaïre-Emery est arrière droit, soit Hakimi peut jouer et Zaïre-Emery est concurrent soit de Fabian Ruiz soit de Neves ».
« Ce serait vraiment injuste que Zaïre-Emery ne soit pas titulaire »
Warren Zaïre-Emery se retrouvera-t-il alors sur le banc de touche lors de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal ? Vincent Duluc a poursuivi à ce sujet : « Ce qui est injuste c’est que Zaïre-Emery a été titulaire 4I fois de suite cette saison, quand tout le monde lui n’a pas arrêté. Il a fait une saison formidable. Il a été titulaire 40 fois de suite quand d’autres avaient un peu mal et refusaient de s’entrainer, de jouer. Ce serait vraiment injuste que Zaïre-Emery ne soit pas titulaire ».