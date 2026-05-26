Mercato : L’OM va recaler Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas Mason Greenwood devrait animer l’été de l’OM sur le mercato. Et pour cause, l’ailier anglais aurait demandé à sa direction de rester la saison prochaine, mais compte tenu de la situation financière catastrophique à l’OM, Greenwood pourrait bien être poussé au départ.

Auteur d’une excellente première partie de saison avant de connaître plus de difficultés en 2026, Mason Greenwood sera à surveiller de près durant le mercato estival. Et pour cause, même s’il aurait demandé à rester à l’OM, Vincent Moscato assure que le club phocéen sera contraint de le vendre compte tenu des problèmes économiques du club phocéen.

Greenwood veut rester à l’OM… « Bien sûr qu'ils aimeraient garder Greenwood et plusieurs joueurs qui tiennent la route. Mais les joueurs qui vont être les plus faciles à vendre et les plus chers cet été, ce sont les meilleurs. Quand tu as 100 millions de dettes et que tu as des salaires à supprimer… Parce que quand tu as des dettes, c'est simple, il faut faire des économies. (…) Tu vas être obligé de serrer les fesses sur les salaires, de vendre Greenwood parce qu'il peut te ramener peut-être 30 ou 35 millions. Ils vont être obligés de se séparer d'Aubameyang et de Weah aussi. Tu es obligé ! Il faut réduire au maximum ! », lance-t-il au micro du Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.