Mercato : Un joueur recale le FC Barcelone pour signer au PSG !

Alexis Brunet

À l’hiver 2024, le PSG était allé chercher Gabriel Moscardo au Brésil, mais l’ancien joueur du Corinthians n’a pour le moment jamais eu sa chance avec Paris. Il vient d’ailleurs de rejoindre l’Espanyol Barcelone sous la forme d’un prêt sec, mais il aurait également pu évoluer chez le rival. En effet, le milieu de terrain a révélé qu’il avait eu des contacts avec le FC Barcelone par le passé.

Pour le moment, on ne peut pas dire que l’aventure de Gabriel Moscardo au PSG soit vraiment une réussite. Recruté à l’hiver 2024 par Luis Campos en même temps que Lucas Beraldo, le milieu de terrain avait terminé la saison avec le Corinthians. Par la suite il est donc arrivé dans la capitale française, mais il ne s’y est pas attardé car il a rejoint le Stade de Reims sous la forme d’un prêt. S’en sont suivis deux autres prêts, à Braga et cet été Moscardo a rejoint l’Espanyol Barcelone.

Moscardo a eu des contacts avec le FC Barcelone Le prêt de Gabriel Moscardo à l’Espanyol Barcelone ne contient pas d’option d’achat, preuve que le PSG compte sur le joueur. Ce dernier possède un talent indéniable, ce qui lui avait valu des contacts avec le FC Barcelone par le passé, comme l’a raconté le principal intéressé dans une interview accordée à Mundo Deportivo. « Oui, avant d’aller au PSG et avant de jouer en tant que professionnel, en équipe première, nous avons eu des contacts avec Barcelone. Mais les choses se sont passées très vite ; ensuite, j’ai joué en équipe première et les choses se sont calmées, ça n’a pas abouti. Il y a eu des contacts, mais ça s’est passé très vite, et quand j’ai joué en équipe première des Corinthians, tout s’est enchaîné. »