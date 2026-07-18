Transfert au Real Madrid : Michael Olise met le feu dans le vestiaire du Bayern Munich !

Alexis Brunet

Alors qu’il se trouve actuellement aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026, Michael Olise fait beaucoup parler de lui. Le Français est au cœur des rumeurs de transfert et il aurait d’ailleurs envie de rejoindre le Real Madrid. Forcément, cela agace les joueurs du Bayern Munich, qui ont demandé à leur direction des explications sur le sujet.

Après une saison sans avoir remporté le moindre trophée, le Real Madrid est bien décidé à revenir au sommet l’année prochaine. Cela passe inévitablement par de grands changements et cela a déjà commencé. Tout d’abord, Alvaro Arbeloa est parti et il a laissé la place à José Mourinho qui fait son grand retour dans la capitale espagnole. Le Special One va disposer d’un meilleur effectif, car les Merengue ont déjà fait venir Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella.

Olise veut le Real Madrid Cela n’est toutefois pas terminé et à l’avenir le Real Madrid pourrait frapper un immense coup. En effet, le géant espagnol serait intéressé par l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière : Michael Olise. Ce dernier, qui s’entend parfaitement avec Kylian Mbappé, serait d’ailleurs décidé à rejoindre la Casa Blanca, selon les informations de Foot Mercato. Un transfert qui ne s’annonce pas facile car le Bayern Munich ne souhaite à première vue pas se séparer du Français qui est arrivé en 2024 en Allemagne.