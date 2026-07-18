Transfert au Real Madrid : Michael Olise sait ce qui lui reste à faire pour rejoindre Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait à présent un mois que le mercato estival a officiellement repris du service. Jusqu'au 1er septembre, le Real Madrid restera une destination possible pour Michael Olise. Encore faudrait-il que le international français le veuille vraiment et étale sa motivation aux yeux du monde. Explications.

« Il reste, il reste ». Après la victoire de l'équipe de France en 1/8ème de finale de Coupe du monde face au Paraguay le 4 juillet dernier, Dayot Upamecano était invité à s'exprimer au micro de Sky Deutschland sur l'avenir de son coéquipier à la fois en sélection et en club : Michael Olise. Sous contrat jusqu'en juin 2029 au Bayern Munich, le natif de Londres va poursuivre son aventure en Bavière au vu du discours tenu par le défenseur des Bleus. Et ce, malgré l'intérêt du Real Madrid qui revient avec insistance dans la presse.

Une discussion en équipe de France entre Michael Olise, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ? D'ailleurs, dans son édition de vendredi, L'Equipe ne manquait pas d'affirmer que Michael Olise aurait discuté avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni pendant ce mois de cohabitation à Boston dans le cadre de la Coupe du monde 2026. L'occasion pour le principal intéressé de se renseigner sur le Real Madrid dans le cadre d'un potentiel transfert. Ce serait d'ailleurs son souhait en cette période de mercato.