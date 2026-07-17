Grande nouvelle pour le PSG : Un joueur de l’équipe de France veut absolument signer cet été !

Alexis Brunet

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait compter dans ses rangs un nouveau joueur de l’équipe de France. Le club de la capitale chercherait à faire venir Maghnes Akilouche, qui souhaite absolument rejoindre Paris de son côté. Les discussions seraient en cours avec l’AS Monaco et le double champion d’Europe serait plutôt confiant dans ce dossier.

Après son deuxième titre de suite en Ligue des champions, le PSG est forcément attendu sur le mercato estival, mais il tarde à décoller. En effet, pour le moment, le club de la capitale s’est surtout attelé à vendre certains joueurs. Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan contre environ 75M€ bonus compris et d’autres éléments devraient l’imiter prochainement. C’est le cas de Kang-in Lee qui serait tout proche de l’Atlético de Madrid ou encore de Randal Kolo Muani qui pourrait faire son retour à la Juventus de Turin.

Akliouche veut rejoindre le PSG Le PSG n’a pas encore déboursé d’argent cet été, mais cela pourrait changer rapidement. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, des discussions actives auraient lieu en ce moment avec l’AS Monaco au sujet de Maghnes Akliouche et l’accord avancerait dans le bon sens. Le club de la capitale est confiant et l’international français souhaiterait absolument rejoindre Paris, ce qui devrait faciliter les opérations. En parallèle, Luis Campos travaille également à la venue de Yan Diomandé, qui est lui aussi partant pour rejoindre le PSG, mais il reste maintenant à trouver un accord avec le RB Leipzig.