Mercato : L'annonce officielle à l'étranger qui concerne un transfert du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien lancé dans son processus de vente, le PSG s'apprêterait à boucler le transfert de Lee Kang-In vers l'Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, président des Colchoneros, a d'ailleurs évoqué de feuilleton auprès de la presse espagnole.

Cet été, le PSG a décidé de vendre certains joueurs qui occupaient un rôle secondaire dans l'effectif et qui ont émis le souhait de partir. C'est le cas de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan moyennant une indemnité de transfert estimée à 74M€, hors bonus. Une très belle vente pour le PSG qui en appelle un autre. En effet, Lee Kang-In se rapprocherait de l'Atlético de Madrid qui serait disposé à lâcher environ 40M€, bonus compris, pour recruter l'international sud-coréen perçu comme le successeur d'Antoine Griezmann.

L'Atlético de Madrid sort du silence pour Lee Kang-In Un transfert d'ailleurs présenté comme imminent en Espagne. Toutefois, Enrique Cerezo a préféré se montrer évasif lorsqu'il a été interrogé sur l'arrivée à venir de Lee Kang-In. « Nous travaillons pour recruter des joueurs clés. Et nous y parvenons, puisque nous avons suffisamment de joueurs pour qu'il y en ait 10 ou 12 autres en finale lors de la prochaine Coupe du monde. Nous sommes ravis. Nous avons une superbe équipe, ce sont les champions du monde », répond le président de l'Atlético de Madrid auprès de AS.