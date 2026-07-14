Mercato - Kang-In Lee va quitter le PSG : La nouvelle information qui confirme son transfert ?

Pierrick Levallet

Le mercato s’emballe du côté du PSG. Le club de la capitale est sur le point de boucler un nouveau départ après Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Kang-In Lee se rapproche en effet de plus en plus de l’Atlético de Madrid. Et une nouvelle information confirme le transfert de l’international sud-coréen chez les Colchoneros cet été.

Le PSG avait prévu un été animé sur le mercato après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de bouger depuis quelques jours. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale est sur le point de se séparer de Kang-In Lee. L’international sud-coréen estime qu’il est temps pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le joueur de 25 ans serait ainsi très proche de s’engager l’Atlético de Madrid, qui cherchait un remplaçant à Antoine Griezmann. Et une nouvelle information vient confirmer un peu plus son transfert.

Kang-In Lee a passé sa visite médicale pour son transfert à l'Atlético de Madrid ? La presse sud-coréenne explique en effet que le Dorimdong Study Center a publié un post sur les réseaux sociaux selon laquelle Kang-In Lee aurait passé sa visite médicale. « Le Dr José María Villarón, médecin et directeur médical du club de football professionnel espagnol Atlético Madrid, s’est rendu en Corée pour effectuer un bilan de santé auprès du joueur de l’équipe nationale Lee Kang-in. Il a pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de visiter le Dorimdong Study Center » peut-on lire dans des propos rapportés par Foot Mercato.