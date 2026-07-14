Mercato : L’OM a choisi sa prochaine signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fait trois apparitions en Ligue 1 la saison dernière et avait déjà prolongé au mois de février dernier, Nouhoum Kamissoko va de nouveau étendre le contrat qui le lie à l’OM. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain devrait prolonger pour une année supplémentaire à Marseille, jusqu’en juin 2028.

Si Mason Grennwood (24 ans) et Hamed Junior Traoré (26 ans) sont sur le point de s’en aller, c’est surtout sur les jeunes que s’est concentré l’OM cet été. Le club a recruté plusieurs joueurs en post-formation, tels que Sacha Lung (18 ans), Jephthe Malanda (18 ans) ou bien Jah-Mason Telusson (18 ans), et a également fait signer leur premier contrat professionnel à certains éléments issus de son centre de formation.

Kamissoko va prolonger d’un an avec l’OM C’est le cas de Mathis Clément (20 ans), Paolo Trigano (20 ans), Kelyann Bezahaf (20 ans) et Mohamed Baradji (18 ans). S’il est déjà sous contrat, Nouhoum Kamissoko quant à lui va le prolonger. Au mois de mars dernier, l’OM avait déjà prolongé son milieu de terrain âgé de 21 ans jusqu’en 2027. D’après les informations d’Africafoot, une nouvelle extension est prévue et le Malien sera alors lié à Marseille jusqu’en juin 2028.