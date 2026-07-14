Mercato : C’est confirmé, le PSG boucle une nouvelle signature importante !

Pierrick Levallet

Le PSG passe à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale a multiplié les pistes pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et dans le même temps, les dirigeants parisiens ont continué de travailler sur certains dossiers comme celui de Fabian Ruiz. Les Rouge-et-Bleu auraient bouclé la prolongation du joueur de 30 ans depuis un moment, et la tendance semble se confirmer.

Les choses sont en train de s’emballer du côté du PSG sur le mercato. Le club de la capitale s’est mis en tête d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour régénérer son effectif. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens ont continué de travailler sur certains dossiers en interne. Les Rouge-et-Bleu ont notamment poursuivi leurs efforts pour la prolongation de Fabian Ruiz, dont le contrat expire en juin 2027. Et les pensionnaires de la Ligue 1 auraient trouvé une issue favorable avec l’international espagnol.

Le PSG a bouclé la prolongation de Fabian Ruiz Comme confirmé par RMC Sport, Fabian Ruiz aurait étendu son bail au PSG. Les doubles champions d’Europe en titre auraient scellé ce dossier en avril dernier. Considéré comme un joueur important par Luis Enrique, le milieu de terrain de 30 ans va poursuivre l’aventure dans la capitale. Son contrat devrait être prolongé d’un an, assorti d’une autre en option. Par ailleurs, le PSG ne compterait pas recruter au milieu de terrain. Les efforts seraient concentrés sur les secteurs offensifs et défensifs.