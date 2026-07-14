Mercato - Ça bouge au PSG : Le dossier Kolo Muani provoque un coup de gueule !

Axel Cornic

Clairement pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a enchainé les prêts depuis un an et demi, passant notamment par la Juventus. A Turin on aimerait le récupérer, mais ce lundi l’administrateur délégué Giovanni Carnevali a poussé un coup de gueule, visiblement agacé par les négociations avec le Paris Saint-Germain.

Ou jouera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Sauf grosse surprise, ça ne devrait pas être au PSG, même avec le récent départ de Gonçalo Ramos au poste d’attaquant. Ainsi, depuis plusieurs mois déjà on parle d’un possible retour de l’international français à la Juventus, où il a évolué pendant quelques mois en 2025 et qui a déjà essayé de le récupérer par le passé... sans jamais y arriver.

« Le montant demandé par le PSG est trop élevé » Cette piste semble avoir pris du plomb dans l’aile depuis quelques temps. Et le scénario catastrophe pourrait se confirmer, puisque l’administrateur délégué de la Juventus a fait une sortie fracassante au sujet des négociations avec le PSG, autour de Randal Kolo Muani. « Le prix demandé est trop élevé, soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€ » a expliqué Giovanni Carnevali, sur Rai GrParlamento.