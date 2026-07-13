Mercato - Lucas Digne revient au PSG : Une information sur son contrat a fuité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

10 ans plus tard, le revoilà. La presse étrangère et française est unanime : Lucas Digne va revêtir la tunique rouge et bleu une décennie après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Le joueur d'Aston Villa se serait déjà mis d'accord sur la durée de son contrat avec le PSG qu'il entamera à son retour de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France après une coupure estivale.

Le Paris Saint-Germain fait son mercato à la Coupe du monde. Ces derniers temps, les dossiers Maghnes Akliouche et Yan Diomandé ont occupé l'actualité des transferts du champion d'Europe. Et depuis quelques heures, ce sont deux autres dossiers qui animent ce marché des transferts pour le PSG : Ferran Torres, attaquant de 26 ans du FC Barcelone et de l'Espagne, ainsi que le défenseur gauche de l'équipe de France et d'Aston Villa : Lucas Digne.

Lucas Digne de retour à Paris pour moins de 10M€ Il semble qu'à l'instant T, l'avenir de Lucas Digne s'écrive du côté de la capitale qu'il avait quitté à l'été 2016 pour le FC Barcelone voire 2015 si l'on compte sa saison en prêt à la Roma. L'international français qui fêtera ses 33 ans lundi prochain semble être tout proche de mettre un point final à son aventure anglaise qui aura duré 8 ans à Everton puis Aston Villa. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé les informations du Daily Mail, de Foot Mercato ainsi que de L'Equipe ce lundi en affirmant que le joueur disposerait déjà d'un accord verbal avec le PSG pour signer son retour. En parallèle, les dirigeants parisiens prévoiraient de lever la clause libératoire inférieure à 10M€ et présente dans son contrat à Aston Villa qui court jusqu'en juin 2028.