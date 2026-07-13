Mercato - Un nouvel attaquant au PSG : L’information qui relance un transfert au FC Barcelone !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. À la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur Ferran Torres. Le profil du joueur du FC Barcelone plairait beaucoup à Luis Enrique. Mais une récente information de Fabrizio Romano vient relancer le dossier de l’international espagnol.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’emballer du côté du club de la capitale. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les Rouge-et-Bleu se sont mis en quête d’un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens auraient ainsi jeté leur dévolu sur Ferran Torres, dont le profil plairait à Luis Enrique. Seulement, le joueur du FC Barcelone ne serait pas le seul nom envisagé par les pensionnaires de la Ligue 1 à en croire Fabrizio Romano.

«Il veut s’entretenir avec d’autres clubs» « Pour Ferran Torres, la décision prise du côté du joueur est de discuter avec des clubs. Ferran Torres, avant de trancher pour son avenir, veut s’entretenir avec d’autres clubs. C’est une chose qu’il a décidé avant de choisir entre rester à Barcelone, signer un nouveau contrat ou non. Dans tous les cas, ils veulent parler à d’autres clubs. Et c’est ce qui arrive avec le PSG. Ses agents discutent avec le PSG » a d’abord confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.