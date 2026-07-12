Transfert au PSG : Une future recrue convaincue par «une lettre» de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout semble aller très vite dans le feuilleton Ferran Torres. L'attaquant du FC Barcelone vivra une demi-finale de Coupe du monde le mardi 14 juillet prochain contre l'équipe de France avant d'éventuellement quitter l'Espagne pour la ville lumière. Le PSG est sur les rangs pour l'accueillir dans la capitale. Et Luis Enrique aurait signé un coup de maître qui a déjà tout fait basculer dans cette opération.

Luis Enrique l'avait lui-même annoncé au cours d'une interview avec TNT Sports le soir du deuxième sacre de suite du PSG en Ligue des champions le 30 mai dernier : des changements allaient avoir lieu au sein de son équipe pendant le mercato. Gonçalo Ramos a signé à l'AC Milan lorsque Kang-in Lee est en partance pour l'Atletico de Madrid. Afin de combler le vide laissé par le départ de Ramos, le club de la capitale songerait à Ferran Torres.

Luis Enrique a écrit une lettre à Ferran Torres en marge du transfert L'attaquant de 26 ans, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2027, est en pleine Coupe du monde avec la sélection espagnole. Une fois le Mondial terminé, Ferran Torres profitera de congés estivaux pour tranquillement discuter de son éventuel futur contrat au PSG avec les décideurs parisiens d'après SPORT. Avec le transfert de Gonçalo Ramos, les dirigeants du PSG auraient mis en marche la machine pour que la signature de Torres soit un succès. L'ayant côtoyé avec La Roja lorsqu'il en était le sélectionneur, Luis Enrique serait lui aussi passé à l'action.