Mercato - Claude Makélélé a discuté avec le président du Real Madrid : «S’il y a de l’argent à dépenser pour un seul joueur, c’est bien Michael Olise»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une excellente saison avec le Bayern Munich, Michael Olise a poursuivi sur sa lancée à la Coupe du monde 2026, bien qu’il ait été moins en vue lors des derniers matchs des Bleus. De nombreuses rumeurs ont évoqué un intérêt du Real Madrid dernièrement et Claude Makélélé a justement demandé à Florentino Pérez de le recruter, si possible.

Si le Real Madrid a déjà bien avancé sur son mercato avec les recrutements de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Denzel Dumfries, il y a un autre joueur que Claude Makélélé aimerait voir arriver, et il se trouve en équipe de France. Comme l’ancien international français l’a confié à ComeOn, si la Casa Blanca a les fonds nécessaires, alors elle doit à tout prix essayer de s’attacher les services de Michael Olise.

« Je lui ai dit que s’il y a de l’argent à dépenser pour un seul joueur, c’est bien lui » « Michael Olise au Real Madrid ? Je serais tout à fait pour. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président Florentino, et je lui ai dit que s’il y a de l’argent à dépenser pour un seul joueur, c’est bien lui. Olise me redonne le plaisir de regarder le football, le goût de ce que nous étions quand nous étions enfants : du talent, de la liberté, de la qualité, de l’efficacité. Quand il n’est pas sur le terrain, on ressent son absence. Quand il y est, on sent qu’à tout moment, comme Messi, il peut faire quelque chose que personne n’avait vu venir », a déclaré Claude Makélélé.