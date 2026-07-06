Transfert de Michael Olise : Un joueur de l'équipe de France met fin au feuilleton de l'été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise (24 ans) va-t-il quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid ? C'est l'une des grandes questions qui animent cette première partie de mercato estival. En pleine Coupe du monde avec l'équipe de France, Olise sait pertinnemment où il jouera la saison prochaine. C'est son coéquipier en sélection Dayot Upamecano qui a vendu la mèche.

Jeudi, Michael Olise disputera son premier quart de finale de Coupe du monde avec l'équipe de France face au Maroc. Le rendez-vous est pris pour une rencontre susceptible de faire rêver un peu plus grand le natif de Londres vers une éventuelle victoire finale dans cette compétition en cas de succès des Bleus face aux Lions de l'Atlas. En parallèle, Olise fait énormément parler de lui pour autre chose que ses prestations avec l'équipe de France depuis le début du Mondial : son avenir au Bayern Munich.

«Il est intransférable» Sous contrat jusqu'en juin 2029 au club bavarois, Michael Olise (24 ans) fait tourner les têtes des dirigeants du PSG et surtout celles du Real Madrid. Mais pas de quoi s'enflammer selon Laurent Perrin. Le journaliste du Parisien a dernièrement affirmé lors d'une session de questions / réponses avec les internautes du média qu'Olise était tout bonnement intransférable. « Olise ne viendra pas au PSG qui vise d'autres joueurs (Diomandé notamment). Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid. Il est intransférable, les dirigeants du Bayern le répètent et ils ne peuvent pas ouvrir la porte sous peine de perdre toute crédibilité ».