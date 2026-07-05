PSG - Real Madrid : Fabrizio Romano annonce le verdict pour le transfert de Michael Olise !

Pierrick Levallet

Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise fait l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Le joueur de 24 ans est notamment évoqué du côté du PSG et du Real Madrid sur le mercato. Fabrizio Romano a toutefois annoncé le verdict concernant un éventuel transfert de l’ailier du Bayern Munich.

Présent avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, Michael Olise n’échappe pas aux rumeurs concernant son avenir. Brillant avec le Bayern Munich cette saison et étincelant avec les Bleus lors du Mondial, le joueur de 24 ans aurait tapé dans l’oeil du PSG et du Real Madrid. Seulement, le club bavarois ne semble pas vouloir bouger de ses positions pour un éventuel transfert de l’international français.

«Le Bayern Munich refuse de vendre le joueur» « Pour Olise, le message du Real Madrid est ‘nous ne sommes pas en négociations’. Le Real Madrid voulait communiquer cela pour être sûr que ses relations avec le Bayern Munich restent bonnes. Mais le Real Madrid aime Olise. Florentino Pérez l’adore. Donc l’intérêt pour Olise est toujours là. Mais le Bayern Munich refuse de vendre le joueur. Donc pour le moment, c’est tout, il n’y a rien en termes de développement » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.