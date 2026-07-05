PSG - Real Madrid : Fabrizio Romano annonce le verdict pour le transfert de Michael Olise !

Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise fait l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Le joueur de 24 ans est notamment évoqué du côté du PSG et du Real Madrid sur le mercato. Fabrizio Romano a toutefois annoncé le verdict concernant un éventuel transfert de l’ailier du Bayern Munich.
Présent avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, Michael Olise n’échappe pas aux rumeurs concernant son avenir. Brillant avec le Bayern Munich cette saison et étincelant avec les Bleus lors du Mondial, le joueur de 24 ans aurait tapé dans l’oeil du PSG et du Real Madrid. Seulement, le club bavarois ne semble pas vouloir bouger de ses positions pour un éventuel transfert de l’international français.
«Le Bayern Munich refuse de vendre le joueur»
« Pour Olise, le message du Real Madrid est ‘nous ne sommes pas en négociations’. Le Real Madrid voulait communiquer cela pour être sûr que ses relations avec le Bayern Munich restent bonnes. Mais le Real Madrid aime Olise. Florentino Pérez l’adore. Donc l’intérêt pour Olise est toujours là. Mais le Bayern Munich refuse de vendre le joueur. Donc pour le moment, c’est tout, il n’y a rien en termes de développement » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
Le PSG et le Real Madrid ont leur réponse pour Michael Olise
Le PSG et le Real Madrid savent donc à quoi s’en tenir pour Michael Olise. Ce dernier ne devrait pas quitter le Bayern Munich cet été, sauf retournement de situation imprévu. Pour le moment, les pensionnaires de la Bundesliga n’entendent pas vendre leur ailier même pour un prix absolument démentiel. Les dirigeants parisiens et les Merengue devront donc se tourner vers une autre piste sur le mercato pour espérer renforcer leur secteur offensif. Le PSG aurait notamment des vues sur Yan Diomandé, Maghnes Akliouche et Eli Junior Kroupi. À suivre...