Mercato - PSG, Real Madrid, Bayern... Un joueur de l'équipe de France annonce où Michael Olise va jouer la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité comme l’un des grands objectifs du Real Madrid dans ce mercato estival, Michael Olise serait également dans le viseur du Paris Saint-Germain. L’attaquant du Bayern Munich pourrait donc faire parler de lui dans les prochaines semaines, mais à en croire son coéquipier Dayot Upamecano, son avenir ne fait aucun doute.

En plus de faire les gros titres pour ses prestations XXL à la Coupe du monde, Michael Olise se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. Le PSG ainsi que le Real Madrid semblent logiquement attirés par le profil de l’international français, jugé intransférable par le Bayern Munich. Mais la situation pourrait évoluer si le principal intéressé faisait part de ses envies d’ailleurs.

Quel avenir pour Michael Olise ? « Des rumeurs circulent selon lesquelles il souhaiterait un transfert et que le Real Madrid serait le club dont il rêve. Olise est plutôt discret, donc difficile de savoir si ces rumeurs sont fondées. Cependant, les personnes qui les alimentent seraient apparemment très proches de lui, déclarait récemment le journaliste allemand Christian Falk. Cela pourrait poser problème au Bayern, car chacun sait qu'un joueur insatisfait ne joue pas bien. Je ne vois pas l'international français signer un nouveau contrat avec le Bayern dans un avenir proche. »