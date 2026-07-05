Mercato : Problème d'argent à l'OM, qui doit absolument rester ?

Dans une situation critique sur le plan financier, l'OM doit faire un grand ménage dans son effectif pour rééquilibrer ses comptes. Ainsi, personne - ou presque - ne serait intransférable à Marseille à l'heure actuelle. D'après vous, qui doit à tout prix poursuivre son aventure à l'OM la saison prochaine ? A vos votes !
Lors de la saison 2025-2026, l'OM n'a pas du tout rempli ses objectifs. Qualifié pour la dernière Ligue des Champions, le club olympien voulait absolument rejouer cette compétition en 2026-2027. Toutefois, les hommes d'Habib Beye ont terminé à la cinquième place en Ligue 1, devant donc se contenter de disputer la Ligue Europa. Et en Coupe de France, l'OM a été éliminé par le Toulouse FC en quart de finale, alors qu'il s'était donné la mission de jouer la finale.
L'OM doit vendre massivement pour rééquilibrer ses comptes
Alors que l'exercice 2025-2026 a viré au fiasco, l'OM s'est totalement révolutionné, changeant tous les visages de son organigramme. En effet, Frank McCourt a remplacé à la fois Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye. Pour la saison prochaine, le propriétaire de l'OM a décidé de faire confiance à Stéphane Richard en tant que président, à Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif et à Bruno Genesio en tant qu'entraineur.
Aucun joueur de l'OM, ou presque, n'est intransférable
Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, l'OM s'apprête également à renouveler totalement son effectif. Pour rester dans les clous du fair-play financier, le club phocéen doit procéder à un énorme dégraissage. A la peine sur le plan économique, l'OM est contraint de vendre un très grand nombre de joueurs, et ce, pour que ses comptes soient de nouveau dans le vert. Ainsi, aucun protégé de Bruno Genesio - ou presque - ne serait intransférable actuellement.
A votre qui, qui doit absolument rester à l'OM la saison prochaine ? C'est le moment de voter !