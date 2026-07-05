Mercato : Problème d'argent à l'OM, qui doit absolument rester ?

Amadou Diawara

Dans une situation critique sur le plan financier, l'OM doit faire un grand ménage dans son effectif pour rééquilibrer ses comptes. Ainsi, personne - ou presque - ne serait intransférable à Marseille à l'heure actuelle. D'après vous, qui doit à tout prix poursuivre son aventure à l'OM la saison prochaine ? A vos votes !

Lors de la saison 2025-2026, l'OM n'a pas du tout rempli ses objectifs. Qualifié pour la dernière Ligue des Champions, le club olympien voulait absolument rejouer cette compétition en 2026-2027. Toutefois, les hommes d'Habib Beye ont terminé à la cinquième place en Ligue 1, devant donc se contenter de disputer la Ligue Europa. Et en Coupe de France, l'OM a été éliminé par le Toulouse FC en quart de finale, alors qu'il s'était donné la mission de jouer la finale.

L'OM doit vendre massivement pour rééquilibrer ses comptes Alors que l'exercice 2025-2026 a viré au fiasco, l'OM s'est totalement révolutionné, changeant tous les visages de son organigramme. En effet, Frank McCourt a remplacé à la fois Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye. Pour la saison prochaine, le propriétaire de l'OM a décidé de faire confiance à Stéphane Richard en tant que président, à Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif et à Bruno Genesio en tant qu'entraineur.