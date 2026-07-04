Mercato : Une star du Maroc à la Coupe du monde 2026 recalée par le PSG

Axel Cornic

Après son deuxième titre consécutif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a l’intention d’aller en chercher un troisième, créant une véritable dynastie capable de dominer l’Europe. Mais pour cela, Luis Campos doit apporter des nouvelles forces à Luis Enrique, mais le casting semble être assez compliqué pour certains.

Depuis quelques années, le PSG a mis la barre très haut. Ce n’est pas pour rien si Luis Enrique ne souhaite pas trop modifier son effectif, puisque les places sont chères et pas tout le monde ne semble pouvoir rentrer dans sa vision du football. C’est même le cas pour les meilleurs joueurs de la planète, qui crèvent l’écran en ce moment à la Coupe du monde 2026.

Le PSG pas fan d’Ismael Saibari... En janvier dernier, Le Parisien avait en effet révélé que le PSG s’était vu proposer le recrutement d’Ismael Saibari, actuel avant-centre du Maroc. A l’époque, Luis Campos et Luis Enrique avaient toutefois décidé de ne pas creuser cette piste, préférant miser sur Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone. Et leur position n’a pas changé au fil des mois, puisque l’international marocain ne semble pas avoir été pris en considération en ce mercato estival. Dans cette position du terrain, les Parisiens semblent plutôt en pincer pour Yan Diomandé du RB Leipzig.