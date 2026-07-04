«C’est fini !» : L’OM annonce une révolution pour son mercato  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, le mercato estival est assez calme du côté de l’OM. Mais voilà que ça ne devrait pas rester comme cela étant donné le besoin de vendre du club phocéen. A quoi faut-il alors s’attendre pour les prochaines semaines à Marseille ? Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, a clairement annoncé la couleur, promettant une révolution totale par rapport à ce qui a pu être fait ces dernières années.

Du côté de l’OM, c’est un tout nouveau cycle qui débute. Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt a notamment décidé de faire confiance à Stéphane Richard comme président, qui s’est lui entouré de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Ce sont donc eux qui seront en charge du nouveau projet à l’OM, mais voilà que la mission s’annonce loin d’être simple étant donné la situation financière actuelle. Des conditions qui compliquent notamment grandement le mercato estival pour les Olympiens.

« Ce modèle-là, c'est fini ! » Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes depuis quelques semaines maintenant, Stéphane Richard a annoncé la couleur concernant la stratégie de l’OM. Le président olympien a alors assuré que le changement serait radical par rapport à l’ancienne direction. « Cette saison sera-t-elle donc celle de l’austérité ? Non. Je préfère parler de sérieux. Depuis plusieurs semaines, j'entends beaucoup de choses : que l’OM devra se serrer la ceinture, que l’ambition va disparaître ou que les résultats seront forcément moins bons parce que nous dépenserons moins. Je ne partage pas cette analyse. D'abord parce que le football démontre régulièrement qu'il n'existe pas de lien mécanique entre le niveau des dépenses et les résultats sportifs. Si c'était le cas, nous n'aurions pas connu les difficultés que l'OM a traversées avec les investissements consentis ces dernières années, et d'autres clubs n'auraient pas réussi à rivaliser avec des moyens très inférieurs. Ce modèle qui a été mis en place ces dernières années et qui a été poussé au maximum la saison dernière a entraîné une situation de crise financière, avec un déficit considérable, qu'il faut combler, et sportive. Ce modèle-là, c'est fini ! », a-t-il dit dans un premier temps auprès de La Provence.