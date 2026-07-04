OM - «Je refuse» : La réponse cash de Stéphane Richard qui concerne le transfert de Greenwood  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mason Greenwood est aujourd’hui toujours à l’OM, mais il ne devrait plus le rester très longtemps. En effet, compte tenu de ses besoins financiers, le club phocéen devrait se séparer de sa plus grosse valeur marchande. Alors que le prix de l’Anglais avait été fixé à 55M€, bonus compris, les offres évoquées sont pour le moment bien en-dessous de ce montant. Mais voilà que l’OM n’a pas l’intention de craquer que ce soit pour Greenwood ou d’autres joueurs.

Du côté de l’OM, on est reparti sur un nouveau projet, mais les bases de celui-ci sont actuellement fragiles. En effet, actuellement, le club phocéen se retrouve dans une situation financière bien compliquée, se retrouvant à devoir alléger sa masse salariale et faire rentrer de l’argent dans les caisses. C’est ainsi que la vente de Mason Greenwood semble inévitable pour l’OM. Mais à quel prix alors que Marseille devra reverser 40% à Manchester United ? Aux dernières nouvelles, un montant de 55M€, bonus compris, était espéré pour l’Anglais. A voir maintenant si un club s’alignera sur cette somme.

« Je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs » Jusqu’à présent, les clubs intéressés par Mason Greenwood n’étaient vraisemblablement pas prêts à s’aligner sur ces 55M€. L’OM va-t-il alors se retrouver à devoir brader l’Anglais ? Stéphane Richard n’en a clairement pas l’intention. En effet, dans un entretien accordé à La Provence, le nouveau président olympien a été très clair à ce propos, assurant : « Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an. Mais on doit tout de même construire une équipe compétitive, d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs ».