Mercato - Le PSG prêt à dire oui pour ce transfert record : «On est au-delà des 100M€...»

Après avoir vendu Gonçalo Ramos pour environ 60M€, le PSG devrait encore se séparer de certains joueurs cet été. Et voilà que le record de Neymar, plus grosse vente du club de la capitale avec 90M€, pourrait tomber au cours des semaines à venir. Pour cela, il faudrait regarder du côté de Bradley Barcola que le PSG ne compte clairement pas brader en cas de départ.
N'étant que le 4ème choix de Luis Enrique dans l'attaque du PSG, Bradley Barcola pourrait être tenté d'aller chercher mieux ailleurs. S'il veut être un titulaire indiscutable, l'international français pourrait donc faire ses valises à l'occasion du mercato estival. La question est maintenant de savoir ce que veut faire Barcola alors que du côté du PSG, on voudrait continuer avec lui et même le prolonger. Mais voilà que la porte ne serait pas totalement fermée de la part du club de la capitale.
« Barcola est réceptif à l’idée d’un départ »
L'avenir de Bradley Barcola est au coeur des interrogations à l'occasion de ce mercato estival. Partira ? Ne partira pas du PSG ? Au micro de France Bleu, Abdellah Boulma s'est exprimé sur le cas du Parisien, expliquant alors : « Barcola est réceptif à l’idée d’un départ. Ça c’est factuel. Il y a beaucoup de clubs qui se sont renseignés, surtout les clubs de Premier League à savoir Liverpool, Arsenal. En revanche, la question qu’il faut se poser c’est : quelle est la position du PSG aujourd’hui vis-à-vis de Barcola ? Aujourd’hui, la position du PSG c’est : on ferme la porte mais, parce qu’il y a toujours un mais dans le mercato, le joueur aujourd’hui n’a pas communiqué officiellement sa volonté de partir. De deux, si tant est qu’il le demande, le PSG est susceptible d’ouvrir à condition, ils insistent là-dessus, qu’un club soit capable de mettre une très grosse somme d’argent ».
« On est au-delà des 100M€ »
Et pour ce qui est du prix auquel pourrait être vendu Bradley Barcola par le PSG, Abdellah Boulma a alors précisé : « Il est aux alentours de combien Barcola ? A écouter certains, on est au-delà des 100M€. Ils estiment qu’il y a certains joueurs en Premier League qui sont valorisés à des sommes improbables et ils disent qu’il est double champion d’Europe, c’est un profil atypique, il prend la profondeur comme personne. Il a une valeur sur le marché ».