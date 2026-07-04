Mercato - Le PSG prêt à dire oui pour ce transfert record : «On est au-delà des 100M€...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir vendu Gonçalo Ramos pour environ 60M€, le PSG devrait encore se séparer de certains joueurs cet été. Et voilà que le record de Neymar, plus grosse vente du club de la capitale avec 90M€, pourrait tomber au cours des semaines à venir. Pour cela, il faudrait regarder du côté de Bradley Barcola que le PSG ne compte clairement pas brader en cas de départ.

N'étant que le 4ème choix de Luis Enrique dans l'attaque du PSG, Bradley Barcola pourrait être tenté d'aller chercher mieux ailleurs. S'il veut être un titulaire indiscutable, l'international français pourrait donc faire ses valises à l'occasion du mercato estival. La question est maintenant de savoir ce que veut faire Barcola alors que du côté du PSG, on voudrait continuer avec lui et même le prolonger. Mais voilà que la porte ne serait pas totalement fermée de la part du club de la capitale.

« Barcola est réceptif à l’idée d’un départ » L'avenir de Bradley Barcola est au coeur des interrogations à l'occasion de ce mercato estival. Partira ? Ne partira pas du PSG ? Au micro de France Bleu, Abdellah Boulma s'est exprimé sur le cas du Parisien, expliquant alors : « Barcola est réceptif à l’idée d’un départ. Ça c’est factuel. Il y a beaucoup de clubs qui se sont renseignés, surtout les clubs de Premier League à savoir Liverpool, Arsenal. En revanche, la question qu’il faut se poser c’est : quelle est la position du PSG aujourd’hui vis-à-vis de Barcola ? Aujourd’hui, la position du PSG c’est : on ferme la porte mais, parce qu’il y a toujours un mais dans le mercato, le joueur aujourd’hui n’a pas communiqué officiellement sa volonté de partir. De deux, si tant est qu’il le demande, le PSG est susceptible d’ouvrir à condition, ils insistent là-dessus, qu’un club soit capable de mettre une très grosse somme d’argent ».