Mason Greewood : L'OM prêt finalement à accorder une réduction pour son transfert ?

Devant faire rentrer de l'argent dans les caisses, l'OM devrait notamment se séparer de Mason Greenwood. Jusqu'à présent, le club phocéen avait fixé la barre à 55M€, bonus compris, pour le numéro 10 anglais. Etant donné qu'il faudra reverser 40% à Manchester United, l'OM veut vendre Greenwood le plus cher possible, mais voilà que la direction olympienne pourrait finalement revoir ses exigences à la baisse.
Dans une situation financière complexe, l'OM doit vendre afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout en faisant baisser sa masse salariale. Parmi les départs attendus, celui de Mason Greenwood est annoncé depuis un bon moment. Plus grosse valeur marchande de l'effectif de Bruno Genesio, l'Anglais doit donc prochainement faire ses valises. Mais à quel prix sera-t-il vendu ? Etant donné que l'OM devra reverser 40% à Manchester United, il faut donc tirer le plus possible de Greenwood et c'est ainsi que le prix avait été fixé à 55M€, bonus compris.
Un transfert de Greenwood en-dessous des 50M€ ?
Mais voilà que jusqu'à présent, aucun club intéressé par Mason Greenwood n'a voulu s'aligner sur le montant souhaité par l'OM. C'est ainsi que le transfert de l'Anglais pourrait finalement se conclure en-dessous des 50M€. En effet, selon les informations d'Alfredo Pedulla, le club phocéen pourrait accorder une réduction sur le prix de Greenwood et voilà qu'un accord pourrait alors être trouvé aux alentours des 40M€ + 6/7M€ de bonus facilement atteignables.
« Je sais que l’OM est dans une urgence financière, mais... »
L'OM pourrait donc revoir à la baisse ses demandes pour Mason Greenwood. Mais voilà que c'est ce qu'il ne faudrait pas faire pour le club phocéen. En effet, le journaliste Karim Bennani expliquait récemment à ce sujet : « 40M€ pour Greenwood, ce n’est pas assez cher ? Je sais que l’OM est dans une urgence financière. Mais au-delà de la question financière, il y aussi la question d’image pour Marseille. C’est d’essayer de faire comprendre, parce qu’il va certainement partir, aux autres que votre meilleur joueur, vous ne devez pas le brader. Tous les autres clubs français vendent bien, très bien, et Marseille vend mal, très mal. Dans la mesure où tu dois redonner 16M€ ensuite à United, ce n’est pas assez pour Marseille, vous faites une opération presque blanche. Ce serait très mal vendu de la part de l’OM et ce serait un très mauvais signal envoyé pour les futurs départs ».