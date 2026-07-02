Mason Greewood : L'OM prêt finalement à accorder une réduction pour son transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devant faire rentrer de l'argent dans les caisses, l'OM devrait notamment se séparer de Mason Greenwood. Jusqu'à présent, le club phocéen avait fixé la barre à 55M€, bonus compris, pour le numéro 10 anglais. Etant donné qu'il faudra reverser 40% à Manchester United, l'OM veut vendre Greenwood le plus cher possible, mais voilà que la direction olympienne pourrait finalement revoir ses exigences à la baisse.

Dans une situation financière complexe, l'OM doit vendre afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout en faisant baisser sa masse salariale. Parmi les départs attendus, celui de Mason Greenwood est annoncé depuis un bon moment. Plus grosse valeur marchande de l'effectif de Bruno Genesio, l'Anglais doit donc prochainement faire ses valises. Mais à quel prix sera-t-il vendu ? Etant donné que l'OM devra reverser 40% à Manchester United, il faut donc tirer le plus possible de Greenwood et c'est ainsi que le prix avait été fixé à 55M€, bonus compris.

Un transfert de Greenwood en-dessous des 50M€ ? Mais voilà que jusqu'à présent, aucun club intéressé par Mason Greenwood n'a voulu s'aligner sur le montant souhaité par l'OM. C'est ainsi que le transfert de l'Anglais pourrait finalement se conclure en-dessous des 50M€. En effet, selon les informations d'Alfredo Pedulla, le club phocéen pourrait accorder une réduction sur le prix de Greenwood et voilà qu'un accord pourrait alors être trouvé aux alentours des 40M€ + 6/7M€ de bonus facilement atteignables.