Mercato : La condition fixée par Bruno Genesio avant de signer à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce mercredi 1er juillet, Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l'OM. Après avoir quitté ses fonctions du côté du LOSC, le technicien de 59 ans a donc accepté de relever le challenge marseillais. Un contrat de deux ans a ainsi été signé entre les deux parties mais voilà qu'avant de finaliser cet accord, Genesio avait émis une réserve.

Du côté de l'OM, la nouvelle direction avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ne comptait pas sur Habib Beye. Malgré un contrat allant jusqu'en 2027, le Sénégalais a donc été remercié quelques mois seulement après son arrivée. Le club phocéen s'était ainsi mis en quête d'un nouvel entraîneur et rapidement, le nom de Bruno Genesio était annoncé comme la priorité à l'OM. Et voilà que c'est désormais officiel, le technicien de 59 ans est aujourd'hui aux commandes à Marseille.

« J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté » Bruno Genesio est donc désormais l'entraîneur de l'OM et suite à l'officialisation de sa nomination, il avait notamment pu dire : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ».