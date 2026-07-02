Mercato - PSG : Inquiété par Yan Diomandé, Bradley Barcola a pris une décision !

Amadou Diawara

Alors que le PSG s'intéresserait à Yan Diomandé, l'avenir de Bradley Barcola à Paris est remis en question. Toutefois, ces deux transferts sont encore loin d'être bouclés. D'une part, le PSG doit casser sa tirelire pou boucler la signature de l'international ivoirien. D'autre part, Bradley Barcola n'a qu'une priorité : continuer à réaliser des prestations XXL à la Coupe du Monde.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 45M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2023. Quand il a posé ses valises à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'international français pourrait changer d'air dès cet été.

Yan Diomandé, le digne successeur de Bradley Barcola au PSG ? Selon les informations du Parisien, les discussions autour de l'avenir de Bradley Barcola ont repris de l'épaisseur ce week-end, alors que l'intérêt du PSG pour Yan Diomandé a filtré. Malgré tout, la question d'un départ ne se poserait pas à l'heure actuelle, et ce, pour deux raisons. D'une part, l'attaquant ivoirien n'a pas encore signé à Paris. Et il faudra formuler une offre XXL pour faire plier les dirigeants du RB Leipzig. D'autre part, Bradley Barcola est comme un poisson dans l'eau aux Etats-Unis. A en croire le média français, le protégé de Didier Deschamps n'aurait qu'une priorité aujourd'hui : continuer sur sa lancée à la Coupe du Monde 2026.