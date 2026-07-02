L'OM officialise enfin son nouvel entraîneur : C'est le bon choix ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs semaines d'attente, l'OM a enfin officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, à savoir Bruno Genesio, qui va remplacer Habib Beye, licencié après un passage très décevant. Mais le club phocéen a-t-il fait le bon choix ?

Après avoir officialisé le départ d'Habib Beye mardi soir, l'OM a, sans surprise, annoncé le nom de son successeur ce mercredi et il s'agit de Bruno Genesio. Une officialisation qui a mis du temps à arriver compte tenu de la situation économique de l'OM. Désormais, l'ancien coach du LOSC sait ce qui l'attend, à savoir un défi majeur à Marseille qui devra dégraisser de manière importante son effectif, tout en ayant peu de moyens pour se renforcer. Mais Stéphane Richard est persuadé d'avoir fait le bon choix bien que d'autres pistes aient circulé ces derniers mois.

L'OM valide déjà le choix Genesio « Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape. Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du club », assure le nouveau président du club phocéen dans le communiqué de l'OM.