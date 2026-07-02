L'OM officialise enfin son nouvel entraîneur : C'est le bon choix ?

Après plusieurs semaines d'attente, l'OM a enfin officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, à savoir Bruno Genesio, qui va remplacer Habib Beye, licencié après un passage très décevant. Mais le club phocéen a-t-il fait le bon choix ?
Après avoir officialisé le départ d'Habib Beye mardi soir, l'OM a, sans surprise, annoncé le nom de son successeur ce mercredi et il s'agit de Bruno Genesio. Une officialisation qui a mis du temps à arriver compte tenu de la situation économique de l'OM. Désormais, l'ancien coach du LOSC sait ce qui l'attend, à savoir un défi majeur à Marseille qui devra dégraisser de manière importante son effectif, tout en ayant peu de moyens pour se renforcer. Mais Stéphane Richard est persuadé d'avoir fait le bon choix bien que d'autres pistes aient circulé ces derniers mois.
L'OM valide déjà le choix Genesio
« Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape. Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du club », assure le nouveau président du club phocéen dans le communiqué de l'OM.
«Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du club»
Un avis bien évidemment partagé par Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM : « Le choix de Bruno Genesio s'est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l'ambition que nous portons pour l'Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d'un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters ».
Selon vous, l'OM a-t-il fait le bon choix en nommant Bruno Genesio à la place d'Habib Beye ?