Officiel - Bruno Genesio est arrivé à l'OM : Le nouvel entraîneur marseillais sort du silence

Ce mardi, l'OM officialisait la séparation avec Habib Beye. Il ne manquait désormais plus qu'à annoncer l'arrivée de Bruno Genesio et c'est désormais chose faite. En effet, ce mercredi, le club phocéen a communiqué la nomination de son nouvel entraîneur, qui prend ainsi place sur le banc marseillais. L'occasion pour Genesio de livrer ses premiers mots.
Suite à la décision de la DNCG, l'OM a pu accélérer pour préparer la saison prochaine et changer ainsi d'entraîneur. Habib Beye n'étant pas dans les plans de la nouvelle direction, il a été remercié ce mardi soir. Et voilà que ce mercredi, Marseille a officialisé la nomination de son remplaçant : Bruno Genesio. Récemment parti du LOSC, le technicien de 59 ans va donc poursuivre sa carrière à l'OM.
Genesio remplace Beye à l'OM
Bruno Genesio est donc le nouvel entraîneur de l'OM. A ce propos, le club phocéen a écrit dans son communiqué : « L'Olympique de Marseille annonce la nomination de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Bruno Genesio prendra ses fonctions ce jour, le mercredi 1er juillet 2026. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du nouveau cycle sportif engagé par le club afin de poursuivre son développement et de renforcer durablement sa compétitivité au plus haut niveau. Fort d'une solide expérience acquise au niveau national et européen, Bruno Genesio s'est imposé au fil des années comme l'un des entraîneurs français les plus reconnus. Son parcours, sa connaissance du jeu, son exigence quotidienne ainsi que sa capacité à construire et à faire progresser des équipes ont convaincu l'Olympique de Marseille de lui confier la direction de son équipe première ».
« J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté »
C'est donc un nouveau challenge qui débute pour Bruno Genesio. Nommé entraîneur de l'OM, il a livré sa première réaction dans ce même communiqué du club phocéen, disant alors : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ».