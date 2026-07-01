Officiel - Bruno Genesio est arrivé à l'OM : Le nouvel entraîneur marseillais sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, l'OM officialisait la séparation avec Habib Beye. Il ne manquait désormais plus qu'à annoncer l'arrivée de Bruno Genesio et c'est désormais chose faite. En effet, ce mercredi, le club phocéen a communiqué la nomination de son nouvel entraîneur, qui prend ainsi place sur le banc marseillais. L'occasion pour Genesio de livrer ses premiers mots.

Suite à la décision de la DNCG, l'OM a pu accélérer pour préparer la saison prochaine et changer ainsi d'entraîneur. Habib Beye n'étant pas dans les plans de la nouvelle direction, il a été remercié ce mardi soir. Et voilà que ce mercredi, Marseille a officialisé la nomination de son remplaçant : Bruno Genesio. Récemment parti du LOSC, le technicien de 59 ans va donc poursuivre sa carrière à l'OM.

Genesio remplace Beye à l'OM Bruno Genesio est donc le nouvel entraîneur de l'OM. A ce propos, le club phocéen a écrit dans son communiqué : « L'Olympique de Marseille annonce la nomination de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Bruno Genesio prendra ses fonctions ce jour, le mercredi 1er juillet 2026. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du nouveau cycle sportif engagé par le club afin de poursuivre son développement et de renforcer durablement sa compétitivité au plus haut niveau. Fort d'une solide expérience acquise au niveau national et européen, Bruno Genesio s'est imposé au fil des années comme l'un des entraîneurs français les plus reconnus. Son parcours, sa connaissance du jeu, son exigence quotidienne ainsi que sa capacité à construire et à faire progresser des équipes ont convaincu l'Olympique de Marseille de lui confier la direction de son équipe première ».