Mercato - Histoire terminée à l'OM : Un joueur annonce son départ !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Bilal Nadir ne défendra plus les couleurs de l'OM à la reprise. Alors qu'il n'a pas rempilé avec l'écurie phocéenne, le milieu de terrain de 22 ans a annoncé son départ sur Instagram. Reste à savoir quel club il rejoindra librement et gratuitement cet été.

Lors de l'été 2021, l'OM a bouclé la signature de Bilal Nadir. Arrivé pour 0€ en provenance de l'OGC Nice, le milieu de terrain de 22 ans avait paraphé un bail de cinq saisons. Alors qu'il n'a jamais rempilé, Bilal Nadir était engagé jusqu'au 30 juin 2026. Et ce mardi, l'international marocain U23 a annoncé son départ de l'OM, et ce, via son compte Instagram.

«Ce post marque la fin de mon aventure marseillaise» « Ce post marque la fin de mon aventure marseillaise, après cinq années passées au club durant lesquelles j’ai connu des hauts et des bas avec une intensité indescriptible. Je voudrais remercier toutes les personnes, et les personnes de l’ombre que l’on oublie, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au centre de formation comme chez le groupe professionnel, les joueurs auprès desquels j’ai été chanceux d’évoluer et d’apprendre, grands aussi bien par le talent que par le côté humain », a écrit Bilal Nadir, avant d'en rajouter une couche.