Mercato - OM : Le «salaire indécent» qui bloque un transfert !

Axel Cornic

En ce début de mercato estival, l’avenir de Mason Greenwod fait beaucoup parler, en France comme à l’étranger. Mais un autre joueur pourrait quitter l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines avec Pierre-Emile Højbjerg, qui est annoncé proche d’un possible transfert vers l’Atalanta.

Qui va rester à Marseille ? Avec la menace d’une exclusion de toute compétition européenne, l’OM doit absolument vendre en ce mercato estival et la liste des candidats au départ est très longue. On y retrouve notamment Mason Greenwood, dans le viseur de l’AS Roma, mais également celui qui a été capitaine de l’équipe lors de la deuxième partie de saison dernière.

Højbjerg vers l’Atalanta ? D’après les informations de L’Eco di Bergamo, l’Atalanta souhaiterait recruter Pierre-Emile Højbjerg, actuellement sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028. Son départ semble être plus que possible, puisque les dirigeants marseillais auraient ouvert la porte à un transfert, fixant le prix de 10M€ au minimum pour le laisser partir. Le club bergamasque aurait ainsi ouvert des négociations avec l’international danoise, mais elles seraient déjà bloquées. Il réclamerait en effet le même salaire qu’il touche actuellement à Marseille, soit près de 6M€ par an, ce qui est trop pour les Italiens.