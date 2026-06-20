Mercato - OM : Ça balance sur Højbjerg et son «salaire indécent» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement considéré comme l’un des cadres de l’effectif actuel de l’OM, Pierre-Emile Højbjerg s’apprête à entamer sa troisième saison au stade Vélodrome. Mais le milieu de terrain danois est loin de faire l’unanimité, et Eric Di Meco pointe notamment du doigt son imposant salaire pour critiquer de manière globale la politique de recrutement de ces dernières années à l’OM.

Recruté en provenance de Tottenham à l’été 2024, Pierre-Emile Højbjerg (30 ans) sera-t-il sacrifié durant cette période de mercato alors que l’OM a besoin d’argent ? L’EQUIPE a révélé vendredi qu’une offre de 10M€ en provenance du Besiktas avait été refusée pour le milieu de terrain danois, qui fait partie des éléments expérimentés du club phocéen. Et pourtant, alors qu’il perçoit un salaire de 500 000€ bruts par mois à l’OM, Højbjerg n’échappe pas aux critiques….

Di Meco charge l’OM Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco a livré son point sur la politique de recrutement appliquée par l’ancienne direction de l’OM ces dernières années : « Je vais essayer d’être optimiste parce qu’on se raconte que ce qui a été fait sur les dernières années dans le projet était suicidaire. Ça avait peut-être des chances de marcher, mais ça avait surtout des chances de ne pas marcher. Je vais même dire mieux : c’était une blague et heureusement qu’elle s’est vite arrêtée parce que ça aurait pu être plus grave que ça. Si je veux rester optimiste, je me dis qu’il faut profiter de ce qu’il se passe là pour repartir sur de bonnes bases », lâche l’ancien joueur emblématique de l’OM, qui prend ensuite Højbjerg en exemple pour illustrer son propos.