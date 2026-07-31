Départ surprise de Chevalier, arrivée imminente d'Akliouche, Ferran Torres change d'avis : Ça bouge enfin sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue période d'inactivité sur le mercato, le PSG a décidé de passer à l'action pour renforcer son effectif. Le temps presse à moins de deux semaines du premier match officiel de la saison. Et Luis Campos l'a bien compris puisque depuis quelques jours, ça s'agite enfin dans tous les sens à Paris.

Le mercato estival a ouvert ses portes au début du mois de juin, et officiellement le PSG n'a bouclé qu'une seule recrue à savoir le jeune portier italien Alessandro Longoni qui est arrivé libre en provenance de l'AC Milan. Pour le moment, le club parisien s'est essentiellement montré actif dans le sens des départs avec le transfert de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan pour 74M€, hors bonus, ainsi que celui de Lee Kang-In à l'Atlético de Madrid qui a déboursé 40M€, bonus compris, pour recruter l'international sud-coréen. Et en attendant celui de Randal Kolo Muani, espéré dans les prochaines heures à la Juventus où il va s'engager sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat qui sera automatiquement levée en cas de qualification européenne de la Vieille Dame. Dans l'opération, le PSG pourrait récupérer environ 50M€. Désormais, Luis Campos va pouvoir s'attaquer à l'arrivée de nouvelle recrues.

Akliouche et Digne, les premières recrues de l'été Dans cette optique, les deux recrues qui seraient bouclées en interne sont connues puisqu'il s'agit de Lucas Digne, dont le nom a fuité durant la Coupe du monde et qui viendra assurer le rôle de doublure de Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Un renfort d'expérience avec un joueur qui connaît déjà bien le club pour répondre à un vrai besoin dans l'effectif de Luis Enrique. Et le second joueur dont le transfert est imminent est un autre international français puisqu'il s'agit de Maghnes Akliouche. Le joueur de l'AS Monaco est suivi depuis plusieurs mois par Luis Campos, mais le départ de Lee Kang-In a permis au PSG de libérer une place dans son effectif. Akliouche remplacera ainsi numériquement l'international sud-coréen et s'engagera pour cinq ans avec le PSG. Selon RMC Sport, l'accord est total entre toutes les parties pour un transfert avoisinant les 50M€. Il ne manque plus que l'officialisation et il sera le premier renfort offensif de l'été.

La piste Ferran Torres s'éloigne ? Mais surement pas le dernier. Et pour cause, le PSG cherche également à recruter un attaquant axial afin de combler le départ de Gonçalo Ramos. Et alors que la piste menant à Eli Junior Kroupi a pris fin suite à sa blessure, le club de la capitale aurait décidé d'accélérer pour Ferran Torres. Ainsi, la presse espagnole révélait ces dernières heures que le PSG avait décidé de mettre la pression sur l'international espagnol afin qu'il se positionne clairement concernant son avenir. Il faut dire que son contrat s'achève en juin 2027 et que s'il réclame son transfert, le FC Barcelone n'aura d'autre choix que de le vendre, ce qui placera les Parisiens en position idéale. Cependant, alors que la tendance a longtemps été à un départ, Ferran Torres, qui était déçu du manque de considération du Barça à son égard, serait en train de changer d'avis. « La décision lui appartient. C’est lui qui a les cartes en main. Le Barça n’ira pas voir Ferran pour lui dire qu’il doit partir. S’il décide de rester, le club en sera ravi », a ainsi expliqué le journaliste de SPORT David Bernabeu, qui précise également que des clubs de Premier League restent à l'affût. Dans tous les cas, la piste menant à Ferran Torres semble donc se compliquer. Une situation qui pourrait pousser le PSG à étudier d'autres pistes à l'image de celle menant à Charles De Ketelaere, ou à un troisième attaquant dont l'identité n'a pas filtré comme le révèle RMC Sport.