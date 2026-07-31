Ferran Torres prêt à changer d'avis pour son transfert : La décision qui pourrait chambouler les plans du PSG sur le mercato

Pierrick Levallet

Le PSG entend passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Le club de la capitale souhaite mettre la main sur un nouvel attaquant depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi jeté leur dévolu sur Ferran Torres. Seulement, la décision du champion du monde 2026 concernant son avenir au FC Barcelone pourrait chambouler les plans parisiens pour le recrutement.

Le PSG souhaite accélérer les choses pour son mercato. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les Rouge-et-Bleu se sont mis en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Et les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Ferran Torres sur leur liste. Sous contrat jusqu’en juin 2027 au FC Barcelone, le joueur de 26 ans a été sacré champion du monde avec l’Espagne cet été. Son profil plairait à Luis Enrique, qui l’a déjà eu sous ses ordres lorsqu’il officiait sur le banc de la Roja. Mais dans ce dossier, tout reste encore à faire. L’avenir de l’international espagnol pourrait dépendre de plusieurs facteurs.

Ferran Torres doit encore trancher pour son avenir D’après les informations de SPORT, Ferran Torres aurait 50 % de rester ou partir du FC Barcelone cet été. Alors que le PSG continue de mettre la pression pour son transfert, le club catalan serait ouvert à l’idée de négocier un départ autour de la somme de 45M€ seulement si le joueur veut s’en aller. « La décision lui appartient. C’est lui qui a les cartes en main. Le Barça n’ira pas voir Ferran pour lui dire qu’il doit partir. S’il décide de rester, le club en sera ravi » explique le journaliste David Bernabeu en ce sens. Le principal point de friction resterait l’offre de prolongation du FC Barcelone, qui devrait être transmise officiellement au joueur le 1er septembre. Celle-ci serait jugée inférieure aux attentes de Ferran Torres pour le moment. L’attaquant de 26 ans souhaiterait également connaître les plans des Blaugrana sur le mercato avant de trancher. Une arrivée de Julian Alvarez pourrait par exemple rapprocher l’international espagnol du départ.

Le PSG ne l'attendra pas éternellement SPORT poursuit en expliquant que le PSG, de son côté, n’attendra pas éternellement Ferran Torres sur le mercato. En attente de sa réponse, le club de la capitale aurait déjà commencé à explorer des alternatives sur le marché des transferts. Le nom de Charles De Ketelaere a notamment été évoqué chez les Rouge-et-Bleu. Ce qui est sûr, c’est que la décision de Ferran Torres pourrait chambouler les plans des pensionnaires de la Ligue 1 pour leur recrutement.