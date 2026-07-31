Bradley Barcola prêt à quitter le PSG : «Je ne suis pas convaincu», une légende de Liverpool s’oppose à son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a pris la décision de ne pas renouveler son bail au sein du club parisien. Alors qu’un départ est d’actualité cet été pour l’ailier de 23 ans, ce dernier a donné sa priorité à Liverpool. Légende des « Reds », Jamie Carragher n’est pourtant pas convaincu par le Français, préférant que son ancien club recrute un véritable ailier droit.

Cet été, le PSG va devoir gérer un cas très épineux. Membre important du club parisien depuis trois ans, Bradley Barcola pourrait définitivement dire adieu à Paris. Car comme l’a révélé l’Equipe il y a quelques jours, l’ailier de 23 ans ne souhaite pas prolonger son contrat. Pour rappel, le bail de l’international Français au PSG court actuellement jusqu’en juin 2028. Et alors qu’il ne lui resterait que deux années de contrat, le club parisien ne souhaite pas se retrouver perdant dans ce dossier, et pourrait donc chercher à le vendre dès cet été. Comme révélé par Foot Mercato, en cas de départ dans les prochaines semaines, Bradley Barcola a donné sa priorité à Liverpool.

Bradley Barcola veut rejoindre Liverpool Alors que le numéro 29 est emballé à l’idée de rejoindre la Premier League, ce ne sera pas à n’importe quel prix. En effet, certaines sources indiquent que le PSG valorise Bradley Barcola à 170M€ sur le marché des transferts. Un montant extrêmement important, mais qui se justifie également par les montants phénoménaux dépensés par les clubs de Premier League sur ce mercato estival (Morgan Rogers à Chelsea contre 138M€ et Eliott Anderson à Manchester City contre 135M€). Du côté des « Reds », une première offre ne devrait pas tarder à émerger, alors que certains médias indiquent que cette dernière pourrait se situer aux alentours des 100M€.

« Je ne suis pas convaincu par cette option. Il faut absolument un ailier droit ! » Ce qui est certain en revanche, c’est que Liverpool a fait de Bradley Barcola sa grande priorité sur ce mercato estival. Et si la plupart des supporters semblent enthousiastes concernant cette potentielle recrue, ce n’est pas forcément le cas de Jamie Carragher. Légende de Liverpool et désormais consultant vedette de Skysports, l’ancien défenseur central estime que son ancien club doit absolument recruter un ailier droit plutôt que de recruter l’ailier gauche du PSG, qui viendrait freiner la progression du jeune Rio Ngumoha par exemple. « Non, il joue sur l’aile opposée ! Le LFC compte actuellement trois joueurs capables d’évoluer à gauche — Rio Ngumoha, Cody Gakpo et Florian Wirtz — mais personne pour jouer à droite. (…) Je ne suis pas convaincu par cette option. Il faut absolument un ailier droit ! », a ainsi confié Carragher, qui a notamment évoqué la problématique du départ de Mohamed Salah, qui n’a pas été remplacé sur le côté droit de l’attaque.