Mercato : Un ancien joueur du PSG refuse de signer à l’OM… à cause d’un problème d’argent !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme Adrien Rabiot en septembre 2024 et Timothy Weah en août dernier, un autre joueur passé par le PSG a été proche de rejoindre le rival historique. Selon les informations de L’Équipe, Thomas Meunier (34 ans) avait trouvé un accord avec le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi. Néanmoins, les problèmes financiers rencontrés par l’OM et l’obligation de dégraisser l’effectif avant de renforcer les rangs du groupe de Bruno Genesio a fait capoter l’opération…

C’est une nouvelle ère qui s’écrit du côté de l’Olympique de Marseille. Le nouveau trio à la présidence, à la direction sportive et aux commandes du vestiaire composé de Stéphane Richard, Grégory bet Bruno Genesio doit trouver le moyen de renflouer les caisses de l’OM et a les pieds et poings liés pour le recrutement pour le moment. Seuls les options d’achat des joueurs prêtés l’été dernier ont été levées pour environ 40M€, à savoir Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Junior Traoré reparti en prêt au Genoa. Du côté des ventes, Mason Greenwood s’en est allé au Fenerbahçe pour 39M€ et Pierre-Emerick Aubameyang a quitté la cité phocéenne pour le Deportivo La Corogne.

L’OM doit vendre avant de pouvoir recruter et a un plafond salarial Et maintenant ? Selon les informations de L’Équipe, l’OM se doit de vendre avant toute chose, ce qui n’est pas une mission facile à l’instant T. Et pour cause, les joueurs supposément enclins à partir ne le seraient pas vraiment en raison des salaires confortables et de l’environnement agréable en Provence. Frank McCourt aurait confié pour mission à l’agence Unique Sports Group la vente de certains joueurs en faisant pression sur les entourages et les agents des éléments en question afin que les opérations ne s’éternisent pas lors de cette seconde partie du mercato estival. En attendant, l’Olympique de Marseille serait dans l’incapacité d’offrir des rémunérations mensuelles brut de plus de 100 000€ d’après le quotidien sportif. Seules deux voire trois exceptions sont envisageables pour un salaire plus important qui ne franchirait tout de même pas la barre des 150 000€.

Lorenzi était d’accord avec Meunier De quoi considérablement compliquer la tâche de Grégory Lorenzi dans sa quête de renforts pour l’Olympique de Marseille. A ce jour, les tentatives du directeur sportif pour Martin Terrier et Haissem Hassan n’ont rien donné. Il faudrait que le champion d’Europe 93 parvienne à se séparer d’autres poids lourds du vestiaire qui pèsent beaucoup sur la masse salariale du club à l’instar de Pierre-Emile Höjbjerg, Amine Harit ou encore Geoffrey Kondogbia. Ce statu quo qui agace la direction marseillaise a engendré un raté important de Lorenzi. Le dirigeant marseillais était parvenu à se mettre d’accord avec Thomas Meunier (34 ans), libre de tout contrat à son départ du LOSC. L’ancien latéral droit du PSG (2016-2020) était prêt à suivre Bruno Genesio de Lille à Marseille. Néanmoins, l’international belge ne pouvait pas se permettre d’attendre indéfiniment et a finalement choisi de rebondir à Sunderland en Premier League à la mi-juillet.