 Le PSG réactive une vieille piste pour son secteur offensif : Un rendez-vous a eu lieu avec Jorge Mendes, mais…

Alexis Brunet

Avec les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le PSG est dans l’obligation de se renforcer offensivement. Maghnes Akliouche devrait prochainement rejoindre le double champion d’Europe, mais d’autres arrivées sont attendues dans ce secteur. Le club de la capitale s’est notamment rapproché de l’agent Jorge Mendes pour tenter de faire venir le jeune Rodrigo Mora, mais Paris a finalement choisi de stopper les négociations.

Le mardi 1er septembre à 19H59, le mercato estival fermera ses portes en France. Cela laisse donc encore un peu de temps au club de Ligue 1 pour faire des emplettes, dont le PSG. Pour le moment, le double champion d’Europe ne s’est pas montré très actif car le seul Alessandro Longoni est arrivé. Il ne vient d’ailleurs pas pour être titulaire, mais il devrait occuper la troisième place dans la hiérarchie des gardiens parisiens derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, à moins que ce dernier ne quitte finalement Paris.

Le PSG trouve un accord pour Akliouche Alessandro Longoni ne sera pas la seule recrue du PSG cet été, qui a depuis plusieurs jours bouclé le retour de Lucas Digne, bien que rien ne soit encore officiel. L’international français, qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons, aura coûté un peu moins de 10M€ à Paris, qui a donc trouvé un remplaçant à Nuno Mendes. Ce jeudi, L’Équipe nous a aussi appris que le double champion d’Europe avait trouvé un accord avec l’AS Monaco pour l’arrivée de Maghnes Akliouche. L’ASM a finalement accepté la cinquième offre parisienne qui s’élève à 50M€ et même s’il reste encore quelques détails à régler, le milieu offensif devrait bien être un joueur de Luis Enrique la saison prochaine.

Le PSG a réactivé la piste Rodrigo Mora Malgré l’arrivée imminente de Maghnes Akliouche, le PSG compte encore se renforcer offensivement. Le club de la capitale a plusieurs noms sur sa liste et, selon les informations de Foot Mercato, Paris a pensé à Rodrigo Mora. Le joueur de 19 ans était déjà dans le viseur de Luis Campos l’été dernier, qui a réactivé la piste dernièrement et il y aurait même eu un rendez-vous avec l’agent du joueur du FC Porto, Jorge Mendes, il y a quelques jours. Finalement, la direction parisienne a décidé de ne pas aller au bout de la piste menant au Portugais sous contrat jusqu’en 2030 avec les Dragões.