En concurrence pour un transfert, l’OM est déjà condamné à lâcher 15M€ pour sa prochaine pépite !

Alexis Brunet

Depuis le début du mercato, l’OM s’est principalement activé au niveau des ventes, lui qui a grand besoin de renflouer ses caisses. Toutefois, le club phocéen va également avoir besoin de faire venir certains renforts et notamment au niveau de sa défense. Les Olympiens pistent un joueur évoluant en Croatie, mais la concurrence est féroce sur ce dossier évalué à 15M€.

Contrairement aux derniers étés, l’OM n’est pour le moment pas très actif sur le mercato. Les supporters marseillais sont même plutôt inquiets car leur club n’a pas encore fait venir le moindre joueur alors que les départs sont nombreux. Marseille a perdu son meilleur buteur en la personne de Mason Greenwood qui a rejoint Fenerbahçe contre 39M€, mais également Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est engagé avec La Corogne contre 1,5M€. Bruno Genesio ne pourra pas compter également sur Bilal Nadir qui est parti librement et sur Hamed Junior Traoré qui a rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt.

L’OM piste Moris Valincic De multiples départs donc, mais que les supporters de l’OM se rassurent, des arrivées sont également prévues. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club phocéen se serait d’ailleurs renseigné pour faire venir Moris Valincic, arrière droit de 23 ans évoluant au Dinamo Zagreb et qui a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière pour trois passes décisives. Un dossier qui ne sera pas évident pour Grégory Lorenzi car, selon le compte X La Minute OM, plusieurs formations de Serie A seraient également intéressées par son profil et son club en demanderait pas moins de 15M€. Une somme qui parait un peu élevée pour les finances actuelles de Marseille.

L’OM pourrait perdre de nombreux défenseurs L’arrivée de Moris Valincic serait une bonne nouvelle pour l’OM qui pourrait bien voir sa défense décimée avant la fin du mercato. Comme l’avance Foot Mercato, Leonardo Balerdi pourrait s’en aller du côté de la Serie A où il dispose de plusieurs touches. Facundo Medina pourrait lui aussi aller voir ailleurs car le Bayer Leverkusen s’intéresse fortement à lui pour renforcer le poste de latéral gauche. Même son de cloche pour Nayef Aguerd, qui est courtisé et qui, seulement un an après son arrivée à Marseille, pourrait déjà faire ses valises. Le Stade Rennais serait notamment intéressé par un retour de l’international marocain qui a évolué en Bretagne de 2020 à 2022.