Ester Exposito : Victime de diffamation, la copine de Kylian Mbappé pousse un coup de gueule sur sa vie privée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si rien n’est encore officiel, Kylian Mbappé entretient depuis quelques mois une relation avec Ester Exposito, célèbre actrice espagnole. Cette dernière, révélée dans la série « Elite » sur Netflix, a récemment été très exposée concernant sa vie privée. A travers un message publié sur les réseaux sociaux, la célébrité de 26 ans a poussé un coup de gueule à ce sujet, affirmant que des mesures judiciaires seraient prises sous peu.

Leur relation ne fait plus aucun doute. Depuis la fin de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé et Ester Exposito ne se lâchent plus. Si rien n’a encore été officialisé entre eux, le couple est régulièrement aperçu dans différents endroits depuis plusieurs mois. Dernièrement, le capitaine de l’équipe de France et la célèbre actrice espagnole ont notamment été vus en train de passer du bon temps en vacances du côté de la Sardaigne. Très exposés et ce des deux côtés, Mbappé et Ester Exposito sont parfois victimes de paparazzis, ou encore de fausses rumeurs à leur encontre.

Ester Exposito craque et pousse un coup de gueule sur sa vie privée Et très clairement, la célébrité espagnole de 26 ans ne le supporte plus. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce jeudi, Ester Exposito a ainsi affirmé que des poursuites en justice pourraient avoir lieu prochainement à l’encontre des personnes diffusant des fausses rumeurs à son sujet, ou bien encore à l’encontre de cyberharceleurs. « Ces derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours, de fausses informations et des propos diffamatoires concernant ma vie privée ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils ne correspondent en rien à la réalité ni à la personne que je suis », a-t-elle d’abord écrit avant de poursuivre.

« Je me vois contrainte de fixer une limite et d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables » « Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité Tout n'est pas permis. Cette fois, je me vois contrainte de fixer une limite et d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables », conclut Ester Exposito au sujet de sa vie privée. A plusieurs reprises au cours de sa carrière, Kylian Mbappé a également évoqué ce problème de vie privée compte tenu de sa célébrité. « Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer », confiait l’attaquant du Real Madrid dans les colonnes de l’Equipe.