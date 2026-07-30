«Ils sont moins physiques que les joueurs français» : Luis Campos joue carte sur table, voilà pourquoi le PSG a bouclé ces quatre transferts !

Depuis deux ans, le PSG assoit sa supériorité sur le reste des formations européennes. Le club parisien sort de deux sacres d’affilée en Ligue des champions et se battra la saison prochaine pour conserver à nouveau sa couronne. Un collectif bâti pour défier n’importe quelle adversité et notamment pensé par le conseiller football Luis Campos et son prédécesseur à la direction sportive Leonardo. Tout se joue dans le scouting comme le dirigeant portugais l’a révélé à RTP justifiant les recrutements de Vitinha, de Joao Neves, de Gonçalo Ramos qui est parti à l’AC Milan et celui de Nuno Mendes transféré grâce à Leonardo.
Le 10 juin 2022, Luis Campos devenait officiellement le conseiller football du PSG. Il remplaçait alors Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain et instaurait plusieurs règles au fil du temps. En commençant par une nouvelle politique salariale. Hormis le cas Kylian Mbappé, il n’y avait plus de contrat en or proposé par la direction qui prône une part fixe et une autre composée de bonus liés aux performances individuelles et collectives. De plus, le curseur au niveau des indemnités de transfert a été au fil du temps recalibré. C’est notamment la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain s’est récemment abstenu d’engager des enchères avec le Real Madrid pour le transfert de Yan Diomandé qui devrait dépasser la barre des 120M€.
«Il y a deux observateurs sur un match sans savoir qu’ils sont deux à superviser la même rencontre»
Recruteur pour le Real Madrid puis pour l’AS Monaco avant de prendre du galon au LOSC et au Paris Saint-Germain, Luis Campos a l’œil pour dénicher les pépites et a révélé une partie de son processus de recrutement à l’émission Primeira Pessoa pour la chaîne de télévision RTP. La supervision de la piste est primordiale pour Luis Campos. Elle n’est pas exclusivement gérée par ses soins. Le dirigeant portugais envoie plusieurs émissaires pour observer le même joueur afin d’avoir un retour plus détaillé et deux visions différentes de l’élément qui intéresse le Paris Saint-Germain.
« Oui, parfois, il y en a deux sur un match sans savoir qu’ils sont deux à superviser la même rencontre. J’adore croiser les informations. Je ne les laisse pas partager leurs informations, afin qu’ils ne se ‘contaminent’ pas. Pour qu’ils soient les plus réalistes et les plus purs possibles. Je les appelle les super scouts. Je fais aussi un scouting en les choisissant. Ce sont des personnes spéciales ».
«Cette facette est très importante pour nous parce qu’elle nous permet d’avoir le contrôle du jeu»
Lors de cet entretien, Luis Campos n’a pas manqué de communiquer un des aspects phares de sa politique de recrutement à savoir l’intelligence de jeu et des gabarits pas forcément physique. Il a pris l’exemple de Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos (parti cet été à l’AC Milan) dans la lignée de celui de Nuno Mendes attiré par Leonardo en 2021. « Les joueurs portugais connaissent le jeu. Ils sont tous moins physiques que les joueurs français. Vitinha, João Neves, Nuno (Mendes) n’est pas non plus un géant. Gonçalo (Ramos) a un profil différent. Mais ils connaissent tous très bien le jeu. Ce sont des joueurs extrêmement intelligents. Cette facette est très importante pour nous parce qu’elle nous permet d’avoir le contrôle du jeu ».
«Ca me sert à définir s’il a un profil psychologique, savoir s’il ne va pas déstabiliser tout un vestiaire»
En plus de la capacité technique et la vision du jeu, Luis Campos apporte énormément d’importance à la personnalité des potentielles futures recrues. Le conseiller football du PSG a délivré l’une de ses routines à la prise de contact avec le joueur qui est décisive pour que le club ait son aval ou non concernant le transfert.
« Manger avec lui pendant une semaine ou faire du shopping, comme je l’ai déjà fait, ça me sert à définir s’il a un profil psychologique, savoir s’il ne va pas déstabiliser tout un vestiaire. Pour l’exemple du shopping, c’était un joueur pour lequel tout le monde me disait : ‘Luis, ce ne sera jamais un grand joueur parce qu’il n’arrive pas à se contrôler face à l’argent, il a une mauvaise relation avec l’argent’. Du coup, je me suis dit qu’il me fallait une stratégie pour vérifier si c’était vrai. J’ai donc pris un rendez-vous avec ce joueur dans un café qui se trouvait dans un lieu de shopping où il y avait de très belles boutiques. J’ai dit au joueur : ‘allez, viens on va faire un tour et on va parler’. Et puis le joueur est entré dans le premier magasin, puis dans le deuxième, le troisième, etc… Il a dépensé beaucoup d’argent (rires). Ensuite, quand je rencontre un joueur dans un restaurant, je lui présente le projet collectif du club, notre idée du club. Après, je lui dis comment on le voit dans ce projet. Normalement, dans ce moment aussi important, le joueur doit être très attentif. Et parfois, je discute avec lui et au bout de cinq, six minutes, je le vois mettre sa tête dans ses bras et me donner la sensation que c’est un joueur qui a un manque de concentration, qui n’a pas certaines qualités importantes dans le football moderne ». La méthode Campos est à présent connue.