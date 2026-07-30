«Ils sont moins physiques que les joueurs français» : Luis Campos joue carte sur table, voilà pourquoi le PSG a bouclé ces quatre transferts !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis deux ans, le PSG assoit sa supériorité sur le reste des formations européennes. Le club parisien sort de deux sacres d’affilée en Ligue des champions et se battra la saison prochaine pour conserver à nouveau sa couronne. Un collectif bâti pour défier n’importe quelle adversité et notamment pensé par le conseiller football Luis Campos et son prédécesseur à la direction sportive Leonardo. Tout se joue dans le scouting comme le dirigeant portugais l’a révélé à RTP justifiant les recrutements de Vitinha, de Joao Neves, de Gonçalo Ramos qui est parti à l’AC Milan et celui de Nuno Mendes transféré grâce à Leonardo.

Le 10 juin 2022, Luis Campos devenait officiellement le conseiller football du PSG. Il remplaçait alors Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain et instaurait plusieurs règles au fil du temps. En commençant par une nouvelle politique salariale. Hormis le cas Kylian Mbappé, il n’y avait plus de contrat en or proposé par la direction qui prône une part fixe et une autre composée de bonus liés aux performances individuelles et collectives. De plus, le curseur au niveau des indemnités de transfert a été au fil du temps recalibré. C’est notamment la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain s’est récemment abstenu d’engager des enchères avec le Real Madrid pour le transfert de Yan Diomandé qui devrait dépasser la barre des 120M€.

«Il y a deux observateurs sur un match sans savoir qu’ils sont deux à superviser la même rencontre» Recruteur pour le Real Madrid puis pour l’AS Monaco avant de prendre du galon au LOSC et au Paris Saint-Germain, Luis Campos a l’œil pour dénicher les pépites et a révélé une partie de son processus de recrutement à l’émission Primeira Pessoa pour la chaîne de télévision RTP. La supervision de la piste est primordiale pour Luis Campos. Elle n’est pas exclusivement gérée par ses soins. Le dirigeant portugais envoie plusieurs émissaires pour observer le même joueur afin d’avoir un retour plus détaillé et deux visions différentes de l’élément qui intéresse le Paris Saint-Germain. « Oui, parfois, il y en a deux sur un match sans savoir qu’ils sont deux à superviser la même rencontre. J’adore croiser les informations. Je ne les laisse pas partager leurs informations, afin qu’ils ne se ‘contaminent’ pas. Pour qu’ils soient les plus réalistes et les plus purs possibles. Je les appelle les super scouts. Je fais aussi un scouting en les choisissant. Ce sont des personnes spéciales ».

«Cette facette est très importante pour nous parce qu’elle nous permet d’avoir le contrôle du jeu» Lors de cet entretien, Luis Campos n’a pas manqué de communiquer un des aspects phares de sa politique de recrutement à savoir l’intelligence de jeu et des gabarits pas forcément physique. Il a pris l’exemple de Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos (parti cet été à l’AC Milan) dans la lignée de celui de Nuno Mendes attiré par Leonardo en 2021. « Les joueurs portugais connaissent le jeu. Ils sont tous moins physiques que les joueurs français. Vitinha, João Neves, Nuno (Mendes) n’est pas non plus un géant. Gonçalo (Ramos) a un profil différent. Mais ils connaissent tous très bien le jeu. Ce sont des joueurs extrêmement intelligents. Cette facette est très importante pour nous parce qu’elle nous permet d’avoir le contrôle du jeu ».