Zinédine Zidane : «Il ressent ça très fort», la raison qui l’a poussé à devenir entraîneur est révélée par Christophe Dugarry !

Axel Cornic

Attendu depuis plusieurs années, Zinedine Zidane a finalement été intronisé sélectionneur de l'équipe de France par la Fédération française de football. Il succède à Didier Deschamps, qui après quatorze années a décidé de passer la main à l'une des plus grandes idoles du football, qui ne semblait pourtant pas se diriger vers une carrière d'entraineur au départ.

Maintenant que c'est officiel, on a très hâte de voir la suite. L'équipe de France semblait être dans le destin de Zinedine Zidane, mais on ne le connait pas vraiment en tant que sélectionneur. En effet, à part une expérience au Real Madrid très concluante, il n'a jamais pris d'autre poste depuis la fin de sa carrière de joueur.

« Cela peut paraître idiot, mais je ne me l'imaginais pas avant » Il faut dire que Zidane sélectionneur, même ses plus proches amis n'y croyaient pas. « Cela peut paraître idiot, mais je ne me l'imaginais pas avant. J'étais persuadé qu'il resterait dans le foot, mais je le voyais dans un rôle de président, de propriétaire, d'actionnaire ou de dirigeant. Pas forcément comme entraîneur. Ça doit être l'odeur de la pelouse qui lui monte à la tête » a expliqué son ancien coéquipier Christophe Dugarry, dans un entretien accordé à L'Equipe.

« Ça l'anime, il adore, il ressent ça très fort » « C'est un garçon qui se lève très tôt et quand il était avec La Castilla, il me disait toujours qu'il adorait être sur le terrain avec les joueurs. Mettre les choses en place, partager le boulot avec ses adjoints, installer les plots, toucher le ballon. Ça l'anime, il adore, il ressent ça très fort » a poursuivi celui qui est considéré comme l'un des plus proches amis de Zinedine Zidane dans le monde du football, évoluant avec lui aux Girondins de Bordeaux comme en équipe de France.