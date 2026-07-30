Zidane est de retour : Proche de l’icône de l’équipe de France, Frédéric Hermel révèle la date de son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une nouvelle ère débute en équipe de France. Les Bleus vont passer sous la houlette de Zinedine Zidane après 14 années de bons et loyaux services de Didier Deschamps. Zizou succède à son capitaine de France 98 animé par la même envie de gagner que DD. Selon Frédéric Hermel, Zidane entend soigner sa sortie en 2030 après l’avoir ratée en tant que joueur en 2006. Après quoi, un point final serait rédigé.

L’équipe de France change du tout au tout. Le staff de Didier Deschamps qui pour la plupart s’occupait des Bleus depuis la fin de l’Euro 2012 va être remplacé par celui de Zinedine Zidane quatorze ans plus tard. Le Ballon d’or 98 est officiellement devenu le sélectionneur de l’équipe nationale ce mardi 28 juillet. Un contrat qui court jusqu’en juin 2030 comme cela a été convenu entre le principal concerné et la Fédération française de football. Ce qui lui permettra de disputer deux campagnes de Ligue des nations ainsi que l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030. Quatre possibilités de trophées pour celui qui a signé un three-peat avec le Real Madrid entre 2016 et 2018 en Ligue des champions.

«S’il n’y avait pas eu le coup de boule en finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie, je pense qu’il n’y aurait pas eu de Zidane sélectionneur» Sélectionneur de l’équipe de France : un rêve devenu réalité pour Zinedine Zidane comme il le confiait en conférence de presse au siège de la FFF au Boulevard de Grenelle mardi matin. « Il y a une très belle équipe et je suis heureux de pouvoir m’inscrire dans cette continuité. C’est un rêve qui se réalise. Je peux vous dire que j’ai reçu des propositions pour reprendre un club, mais je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience au Real Madrid. J’ai connu l’équipe de France en étant gamin, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver chez les A. Aujourd’hui, en devenir le sélectionneur représente le summum. Je donnerai tout pour que la France reste au sommet ». Néanmoins, Zidane ne comptait initialement pas devenir entraîneur à la fin de sa carrière de joueur en 2006. C’est l’intime conviction de Frédéric Hermel. « A-t-il toujours évoqué son rêve d’être sélectionneur de l’équipe de France ? Il y a une théorie que je propose dans la biographie que j’ai consacré à Zidane qui est : s’il n’y avait pas eu le coup de boule en finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie, s’il n’avait pas raté sa sortie en Bleus, je pense qu’il n’y aurait pas eu de Zidane sélectionneur. Je pense même qu’il n’y aurait jamais eu de Zidane entraîneur’. C’est parce que son histoire avec la France, avec le football, s’est mal terminée qu’il fallait qu’il écrive un nouveau chapitre, une autre histoire ».

«On est en novembre 2005. Je le vois après un entraînement au Real Madrid et lui dis : ‘tu n’aurais pas envie d’être entraîneur un jour ?’» Ancien correspondant de RMC et de L’Équipe à Madrid lorsque Zinedine Zidane y a joué et entraîné notamment, Frédéric Hermel a eu la possibilité de nouer des liens étroits avec l’idole du football français. L’occasion pour lui de récolter quelques informations sur son état d’esprit et ses projets. Entraîneur n’en était pas un. « D’ailleurs, quelques mois avant sa retraite, on est en novembre 2005. Je le vois après un entraînement au Real Madrid et lui dis : ‘tu n’aurais pas envie d’être entraîneur un jour ?’. Il me dit ‘ça va pas non, jamais de la vie, tu rigoles’. Il s’était même moqué de moi. ‘De toute façon de France 98, il n’y en a que deux qui peuvent être de grands entraîneurs, c’est Deschamps et Blanc’. Il avait bien vu ».