Ce joueur de Ligue 1 a tout prévu : Un transfert à 30M€ en Angleterre avant de s’installer en équipe de France avec Zinédine Zidane ?

Alexis Brunet

Cette saison, Dayann Methalie s’est imposé comme une valeur sûre du côté de Toulouse au poste de latéral gauche. Le jeune défenseur ne devrait toutefois pas s’éterniser dans la Ville rose, car il se serait déjà mis d’accord avec Sunderland qui pourrait conclure l’opération contre un chèque de 30M€. Si le Français brille en Premier League, cela pourrait lui ouvrir par la suite les portes de l’équipe de France.

Mardi s’est ouverte une nouvelle ère en équipe de France. Attendue depuis des mois, l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus a été officialisée lors d’une conférence de presse exceptionnelle au siège de la FFF dans le 15ème arrondissement de Paris. L’ancien coach du Real Madrid va donc apporter quelques changements dans le groupe français et sa première liste pour les matchs de Ligue des nations en septembre et en octobre sera donc particulièrement scrutée.

Certains joueurs pourraient faire leur début en équipe de France pour la première de Zidane Il y a fort à parier que Zinédine Zidane fera appel en grande partie au groupe qui a participé à la Coupe du monde 2026, mais quelques nouveaux joueurs pourraient faire leur apparition. Il y a des places à prendre et surtout au poste de latéral gauche selon le journaliste de L’Équipe Anthony Clément. « Les besoins sont connus et ils concernent les postes de latéraux : à gauche, Adrien Truffert et Dayann Methalie peuvent espérer et Leny Yoro a le profil pour viser une sélection en charnière. Devant, la saison dernière a été marquée par l’éclosion d’Eli Junior Kroupi à Bournemouth, en Premier League. »

Un transfert à 30M€ pour Methalie avant l’équipe de France ? Lors de la Coupe du monde, Didier Deschamps avait décidé de faire appel à Théo Hernandez et Lucas Digne au poste de latéral gauche, mais cela n’avait pas été une vraie réussite. Il y a donc un coup à jouer à ce poste et Dayann Methalie en a conscience. Selon les informations de L’Équipe, le défenseur de Toulouse aurait déjà trouvé un accord avec Sunderland pour une arrivée cet été. Le Téfécé ne serait pas fermé à une vente du joueur de 20 ans, mais souhaiterait recevoir un chèque de 30M€ pour le laisser partir. De son côté, le Toulousain de naissance serait convaincu que des bonnes prestations en Angleterre pourraient à terme lui ouvrir les portes de l’équipe de France et pourquoi pas devenir le titulaire dans le couloir gauche sous les ordres de Zinédine Zidane.