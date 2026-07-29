«Un nom à souffler à Zidane pour sa prochaine liste» : L'After Foot prédit les potentiels surprises en équipe de France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Zinédine Zidane a été officiellement présenté en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors qu’il aura l’occasion de s’illustrer dans ses nouvelles fonctions dès le mois de septembre, « Zizou » pourrait convoquer de nouvelles têtes. L’équipe de l’After Foot sur RMC s’est laissée aller au jeu des prédictions sur ces potentiels nouveaux joueurs des Bleus.

L’annonce tant attendue a eu lieu ce mardi. Annoncé depuis plusieurs mois comme le potentiel successeur de Didier Deschamps, Zinédine Zidane a été intronisé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Le champion du monde et Ballon d’Or 1998 va avoir l’occasion de s’illustrer rapidement dans ses nouvelles fonctions alors qu’à la fin du mois de septembre et début d’octobre, les Bleus vont affronter la Turquie, la Belgique, l’Italie et de nouveau la Belgique en Ligue des Nations. Des rendez-vous importants que Zinédine Zidane a déjà coché avec sérieux dans son agenda.

« Je verrai bien Truffert » Forcément, les premières listes du nouveau sélectionneur de l’équipe de France sont attendues au tournant. Comme l’a annoncé Zidane en conférence de presse ce mardi, du changement pourrait avoir lieu vis-à-vis de son prédécesseur : « On va faire différent. DD c’était DD, Blanc c’était Blanc, Zizou c’est Zizou. Je vais essayer de faire ce que je sais faire. Il n’y a pas de rupture, je pense que c’est de la continuité de simplement de pouvoir mettre tout en place pour que l’équipe de France continue à gagner, c’est mon seul objectif », déclarait ainsi Zidane. Plusieurs nouveaux joueurs sont susceptibles de rejoindre l’équipe de France dans les semaines à venir. Ce mardi soir, l’équipe de l’After Foot s’est amusé à citer les possibles futurs internationaux français. « Un nom à souffler à Zidane pour sa prochaine liste ? Il faut surtout voir sur quels postes tu as envie d'avoir du changement. Je pense évidemment aux arrières latéraux, exit les frères Hernandez et je verrai bien Truffert. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est encore jeune, il a l'expérience du haut niveau avec la Premier League. Après, peut-être une surprise devant avec Esteban Lepaul. Je ne sais pas si on en a vraiment besoin. Mais dans un style qui est un petit peu différent de ce qu'il y a l'équipe de France, pourquoi pas », a d’abord prédit l’ancien défenseur Maxime Chanot.

« J’appellerais Eduardo Camavinga et je lui dirais que je le verrais bien latéral gauche dans mon équipe » Walid Acherchour lui, mise davantage sur le secteur défensif avec Jérémy Jacquet et un potentiel repositionnement d’Eduardo Camavinga en tant que latéral sous les ordres de Zinédine Zidane : « Je vois bien Jérémy Jacquet derrière. Avec son transfert à Liverpool, je pense qu'il peut changer de dimension. Si je suis à la place de Zidane, j'appellerais Eduardo Camavinga et je lui dirais que je le verrais bien latéral gauche dans mon équipe. Je pense qu’il peut s'installer là. Senny Mayulu au milieu de terrain s’il prend un peu plus d'impact au Paris Saint-Germain peut être intégré. Boubacar Kamara aussi au milieu. Au poste de latéral gauche, on a parlé de Truffert et de Camavinga. Il y a Dayann Methalie. Peut-être pas cette année, mais il a encore une grosse marge de progression. Peut-être pas cette année, mais il y a une chance qu'il aille à l'Euro l'année d’après. Lucas Da Cunha peut prendre une autre dimension avec Côme. Sur les joueurs à surveiller, je verrais bien Rudy Matondo dans quelques années. »