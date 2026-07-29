Zinédine Zidane en équipe de France : Emmanuel Petit prédit déjà la première réaction dans le vestiaire des Bleus !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, la FFF a officiellement intronisé Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. S’il va retrouver une équipe extrêmement compétente individuellement, « Zizou » va devoir mettre en place un collectif fort. Son ancien coéquipier Emmanuel Petit estime que le Ballon d’Or 1998 dispose d’une aura capable d’impressionner son vestiaire, et qu’il sera forcément écouté par tous ses joueurs.

C’était attendu depuis de longs mois, c’est désormais officiel. Zinédine Zidane succède à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. S’il va retrouver une équipe pourvue d’immenses individualités comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, ou encore Michael Olise, « Zizou » a néanmoins du travail. Tout d’abord, le champion du monde et Ballon d’Or 1998 va devoir faire la rencontre de tous ses joueurs, et mettre en place son projet de jeu. Puis ce dernier va ensuite tenter de constituer un groupe solide collectivement. Des éléments que l’ancien numéro 10 a parfaitement reconnu lors de sa conférence de presse de présentation ce mardi.

Zinédine Zidane va devoir rapidement prendre en main son vestiaire « Aujourd'hui, je deviens un leader par mon expérience. J'ai une équipe extraordinaire qui va être en place. Il faut que j'atterrisse, que je vois les joueurs, que je leur explique mon projet de jeu, ce que l'on va faire ensemble. Ça sera ensuite à moi en tant qu'entraîneur de continuer à faire gagner cette équipe », a ainsi expliqué le nouveau sélectionneur français. Autour de cette arrivée très importante pour l’avenir de l’équipe de France, de nombreuses réactions ont eu lieu. Parmi ses anciens coéquipiers, Emmanuel Petit a également réagi à cette nomination. Et selon le champion du monde 1998, la réaction du vestiaire des Bleus sera unanime avec Zidane à sa tête.

« Quand Zinédine Zidane entre dans une pièce, tout le monde se tait » « Quand Zinédine Zidane entre dans une pièce, tout le monde se tait, même quand il ne parle pas. Grâce à son aura et son charisme, il n’a pas besoin de beaucoup parler pour entrer dans la tête des gens. J’imagine que certains ont hâte de jouer sous les ordres de Zizou. C'est un meneur d'hommes que j’ai envie de voir. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Trois ans au Real Madrid, trois fois champion d'Europe avec l'équipe... Si demain il est sélectionneur, est-ce qu'il pourra justement transformer en or les objectifs de l'équipe de France ? J'aime à penser que oui », a ainsi déclaré Emmanuel Petit sur les ondes de RMC. Un constat totalement partagé par Daniel Riolo, qui s’est quant à lui exprimé au micro de l’After Foot ce mardi soir.