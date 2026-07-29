Zinedine Zidane a trouvé ses nouveaux Cristiano Ronaldo et Karim Benzema : La prédiction de l'After Foot sur l'équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Zinédine Zidane a été officiellement intronisé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Avec plusieurs stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé dans son effectif, « Zizou » va tenter de retrouver une gestion minutieuse, comme celle qu’il avait pu avoir au Real Madrid. Présent sur les ondes de l’After Foot, Walid Acherchour estime que le sélectionneur peut faire des deux stars françaises ses nouveaux Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Zinédine Zidane est devenu ce mardi le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors qu’il n’a plus officié sur un banc depuis 2021, l’ancien milieu offensif sait que le défi qui l’attend à la tête des Bleus ne sera pas simple. Cependant, le Ballon d’Or 1998 sait qu’il dispose sans doute de l’un des meilleurs effectifs du monde, avec une puissance offensive extraordinaire. Avec le duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé, Zidane pourra rapidement s’appuyer sur un binôme offensif extrêmement dangereux pour les défenses adverses. « Bienvenue chez toi » a notamment écrit le capitaine de l’équipe de France sur Instagram afin d’accueillir dignement son nouveau sélectionneur. Nul doute que la relation entre les deux hommes risque d’être particulièrement intéressante concernant l’avenir de la sélection française.

« J'ai une équipe extraordinaire qui va être en place » Zidane lui, a donné le ton ce mardi en conférence de presse. Avec autant de talent au sein de son équipe, ce dernier veut mettre en place une équipe offensive, capable de jouer au ballon : « Je suis animé par le jeu. J'ai été un numéro 10, ce qui m'anime est d'aller marquer des buts. J'ai vécu 25 ans en Espagne, vous savez ce que ça veut dire. Sur le terrain, j'étais un leader de terrain. Aujourd'hui, je deviens un leader par mon expérience. J'ai une équipe extraordinaire qui va être en place. Il faut que j'atterrisse, que je vois les joueurs, que je leur explique mon projet de jeu, ce que l'on va faire ensemble. Ça sera ensuite à moi en tant qu'entraîneur de continuer à faire gagner cette équipe », confiait-il lors de sa présentation.

« Mbappé doit être son Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé doit être son Karim Benzema » Ainsi, si la tactique de Zidane ne sera dévoilée que lors de ses premiers matchs à la tête des Bleus, la gestion des stars que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé reste l’un des grands points forts de l’ancien patron du Real Madrid. En Espagne, Zidane a prouvé sa capacité à gérer et exploiter au mieux des vedettes offensives comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, et Karim Benzema. Présent sur les ondes de l’After Foot ce mardi soir, Walid Acherchour voit un parallèle entre ces stars madrilènes de l’époque avec l’équipe de France actuelle. « J’avais dit après l'élimination de l'équipe de France que Dembélé pouvait être le grand perdant de l'arrivée de Zinédine Zidane à moins qu'il le fasse jouer à son vrai poste comme au Paris Saint-Germain. S'il y a une révolution, je pense qu’elle doit arriver sur le trio de devant avec Olise à droite, Dembélé en faux neuf et Mbappé à gauche. Ça appellerait un changement de système avec un 4-3-3 qui a fait les grandes heures du Real Madrid de Zidane. Pour moi, il doit s'appuyer sur ce qu'il a réussi à faire au Real Madrid. Il va falloir trouver les pistons au milieu de terrain. Mais pour moi, Mbappé doit être son Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé doit être son Karim Benzema », a d’abord analysé Walid Acherchour avant de poursuivre.