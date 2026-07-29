Zinedine Zidane a trouvé ses nouveaux Cristiano Ronaldo et Karim Benzema : La prédiction de l'After Foot sur l'équipe de France !

Ce mardi, Zinédine Zidane a été officiellement intronisé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Avec plusieurs stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé dans son effectif, « Zizou » va tenter de retrouver une gestion minutieuse, comme celle qu’il avait pu avoir au Real Madrid. Présent sur les ondes de l’After Foot, Walid Acherchour estime que le sélectionneur peut faire des deux stars françaises ses nouveaux Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.
C’était attendu, c’est désormais officiel. Zinédine Zidane est devenu ce mardi le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors qu’il n’a plus officié sur un banc depuis 2021, l’ancien milieu offensif sait que le défi qui l’attend à la tête des Bleus ne sera pas simple. Cependant, le Ballon d’Or 1998 sait qu’il dispose sans doute de l’un des meilleurs effectifs du monde, avec une puissance offensive extraordinaire. Avec le duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé, Zidane pourra rapidement s’appuyer sur un binôme offensif extrêmement dangereux pour les défenses adverses. « Bienvenue chez toi » a notamment écrit le capitaine de l’équipe de France sur Instagram afin d’accueillir dignement son nouveau sélectionneur. Nul doute que la relation entre les deux hommes risque d’être particulièrement intéressante concernant l’avenir de la sélection française.
« J'ai une équipe extraordinaire qui va être en place »
Zidane lui, a donné le ton ce mardi en conférence de presse. Avec autant de talent au sein de son équipe, ce dernier veut mettre en place une équipe offensive, capable de jouer au ballon : « Je suis animé par le jeu. J'ai été un numéro 10, ce qui m'anime est d'aller marquer des buts. J'ai vécu 25 ans en Espagne, vous savez ce que ça veut dire. Sur le terrain, j'étais un leader de terrain. Aujourd'hui, je deviens un leader par mon expérience. J'ai une équipe extraordinaire qui va être en place. Il faut que j'atterrisse, que je vois les joueurs, que je leur explique mon projet de jeu, ce que l'on va faire ensemble. Ça sera ensuite à moi en tant qu'entraîneur de continuer à faire gagner cette équipe », confiait-il lors de sa présentation.
« Mbappé doit être son Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé doit être son Karim Benzema »
Ainsi, si la tactique de Zidane ne sera dévoilée que lors de ses premiers matchs à la tête des Bleus, la gestion des stars que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé reste l’un des grands points forts de l’ancien patron du Real Madrid. En Espagne, Zidane a prouvé sa capacité à gérer et exploiter au mieux des vedettes offensives comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, et Karim Benzema. Présent sur les ondes de l’After Foot ce mardi soir, Walid Acherchour voit un parallèle entre ces stars madrilènes de l’époque avec l’équipe de France actuelle. « J’avais dit après l'élimination de l'équipe de France que Dembélé pouvait être le grand perdant de l'arrivée de Zinédine Zidane à moins qu'il le fasse jouer à son vrai poste comme au Paris Saint-Germain. S'il y a une révolution, je pense qu’elle doit arriver sur le trio de devant avec Olise à droite, Dembélé en faux neuf et Mbappé à gauche. Ça appellerait un changement de système avec un 4-3-3 qui a fait les grandes heures du Real Madrid de Zidane. Pour moi, il doit s'appuyer sur ce qu'il a réussi à faire au Real Madrid. Il va falloir trouver les pistons au milieu de terrain. Mais pour moi, Mbappé doit être son Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé doit être son Karim Benzema », a d’abord analysé Walid Acherchour avant de poursuivre.
« Il faut remettre Kylian Mbappé à gauche, j'ai envie que Zidane fasse ça, au moins qu’il l'essaye »
« Il a deux joueurs qui sont amis dans la vie et qui ont des rôles très importants. On doit les mettre dans les meilleures conditions. Et comme ce qu'il faisait avec Marcelo, qui lui donnait beaucoup de liberté, et avec un Casemiro qui pouvait être le garant de cette sécurité et de cet équilibre, il faudra le faire peut-être avec Rabiot comme en 2022 avec Kylian Mbappé. Mais il faut remettre Kylian Mbappé à gauche, j'ai envie que Zidane fasse ça, au moins qu’il l'essaye. [...] Au milieu de terrain, je mettrais Boubacar Kamara en sentinelle avec Warren Zaïre-Emery et Manu Koné devant lui. Il faut arrêter de vouloir trouver Kroos, Modric, Pedri... On ne les aura pas. Tu ne peux pas calquer le Real Madrid, mais tu peux aller piquer certaines de ses propres idées comme Ousmane Dembélé en Karim Benzema. Il doit être la boussole de cette équipe comme il le fait au PSG. Et si tu mets un latéral gauche avec un peu plus de jambes comme Truffert ou Camavinga, Mbappé pourrait rentrer dans le couloir gauche. Tu n’auras pas de grosse révolution. Mais tu peux trouver un juste milieu entre 2022 et 2026 », conclut-il. Zinédine Zidane réussira-t-il à mener l’équipe de France vers les sommets comme il a pu le faire sur le banc du Real Madrid ? Pour rappel, entre 2016 et 2018, le Français a remporté trois Ligue des Champions consécutive avec le club madrilène, un exploit encore retentissant à ce jour…