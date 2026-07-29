«Je ne comprends pas» : Daniel Riolo dévoile ce qui le gêne derrière le retour de Zinédine Zidane en équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinédine Zidane a officiellement été intronisé sélectionneur de l’équipe de France ce mardi lors d’une conférence de presse organisé au siège de la FFF. Le journaliste Daniel Riolo est ravi de voir l’ancien numéro 10 succéder à Didier Deschamps et ne comprend pas les doutes de certains observateurs.

« Ça ne se voit pas mais je suis très excité. » Ce mardi, Zinédine Zidane a tenu sa première conférence de presse comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, succédant ainsi à Didier Deschamps. Une place convoitée depuis longtemps par l’ancien du Real Madrid, libre depuis mai 2021. « C'est une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 dernières années pour reprendre un club. Je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'était la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, a confié Zidane devant les journalistes. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'aux A. C'est le summum. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, de pouvoir devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Je me contiens mais j'ai beaucoup d'émotions en moi. Je suis prêt pour le défi. »

Déjà quelques craintes pour Zidane Comme attendu, l’officialisation du retour de Zinédine Zidane en équipe de France suscite un grand emballement, mais certains observateurs refusent de s’enflammer en voyant le Ballon d’Or 1998 prendre les commandes de la sélection. C’est notamment le cas de Maxime Chanot, consultant pour RMC. « Je sens la fausse bonne idée avec Zidane sélectionneur. Il a trop à perdre, estimait-il lundi soir. J'avais dit que Zidane avait surfé sur les succès d'Ancelotti, j'attends de voir Zidane sélectionneur ce que ça va donner. » Daniel Riolo est loin de partager cet avis.

« Je ne comprends pas la moindre réserve sur l'arrivée de Zidane » Présent dans l’After ce mardi soir après la première prise de parole de Zinédine Zidane, le journaliste de RMC s’est étonné du scepticisme de certaines personnes. « Je ne comprends même pas qu'on puisse faire la fine bouche ou qu'on puisse dire qu’il prend des risques. Je ne comprends pas la moindre réserve sur l'arrivée de Zidane. C’est un énorme moment, s’est enflammé Daniel Riolo. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, que ça va être fantastique, qu’il va gagner la Coupe du monde, qu’il va gagner le prochain Euro. C’est juste une légende du foot français prend les Bleus, on est content. » « Avec son débit, Zidane dit les choses. C'était le rêve de sa vie, on n’apprend rien. On savait qu'il voulait le poste depuis des années. Il s'était quand même mis en retrait du football en attendant ce poste, il a même attendu un petit peu plus que ce qui était prévu si on n'avait pas eu la petite tambouille Le Graët-Deschamps. On l’aurait peut-être eu un petit peu plus tôt. Il a dû attendre un peu plus, et puis maintenant il a son poste. Tout le football français l'attendait, c'est un grand moment. Je suis absolument ravi, c'est une nouvelle absolument formidable », a-t-il enchaîné.