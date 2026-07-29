«Je ne comprends pas» : Daniel Riolo dévoile ce qui le gêne derrière le retour de Zinédine Zidane en équipe de France

Zinédine Zidane a officiellement été intronisé sélectionneur de l’équipe de France ce mardi lors d’une conférence de presse organisé au siège de la FFF. Le journaliste Daniel Riolo est ravi de voir l’ancien numéro 10 succéder à Didier Deschamps et ne comprend pas les doutes de certains observateurs.
« Ça ne se voit pas mais je suis très excité. » Ce mardi, Zinédine Zidane a tenu sa première conférence de presse comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, succédant ainsi à Didier Deschamps. Une place convoitée depuis longtemps par l’ancien du Real Madrid, libre depuis mai 2021. « C'est une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 dernières années pour reprendre un club. Je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'était la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, a confié Zidane devant les journalistes. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'aux A. C'est le summum. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, de pouvoir devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Je me contiens mais j'ai beaucoup d'émotions en moi. Je suis prêt pour le défi. »
Déjà quelques craintes pour Zidane
Comme attendu, l’officialisation du retour de Zinédine Zidane en équipe de France suscite un grand emballement, mais certains observateurs refusent de s’enflammer en voyant le Ballon d’Or 1998 prendre les commandes de la sélection. C’est notamment le cas de Maxime Chanot, consultant pour RMC. « Je sens la fausse bonne idée avec Zidane sélectionneur. Il a trop à perdre, estimait-il lundi soir. J'avais dit que Zidane avait surfé sur les succès d'Ancelotti, j'attends de voir Zidane sélectionneur ce que ça va donner. » Daniel Riolo est loin de partager cet avis.
« Je ne comprends pas la moindre réserve sur l'arrivée de Zidane »
Présent dans l’After ce mardi soir après la première prise de parole de Zinédine Zidane, le journaliste de RMC s’est étonné du scepticisme de certaines personnes. « Je ne comprends même pas qu'on puisse faire la fine bouche ou qu'on puisse dire qu’il prend des risques. Je ne comprends pas la moindre réserve sur l'arrivée de Zidane. C’est un énorme moment, s’est enflammé Daniel Riolo. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, que ça va être fantastique, qu’il va gagner la Coupe du monde, qu’il va gagner le prochain Euro. C’est juste une légende du foot français prend les Bleus, on est content. »
« Avec son débit, Zidane dit les choses. C'était le rêve de sa vie, on n’apprend rien. On savait qu'il voulait le poste depuis des années. Il s'était quand même mis en retrait du football en attendant ce poste, il a même attendu un petit peu plus que ce qui était prévu si on n'avait pas eu la petite tambouille Le Graët-Deschamps. On l’aurait peut-être eu un petit peu plus tôt. Il a dû attendre un peu plus, et puis maintenant il a son poste. Tout le football français l'attendait, c'est un grand moment. Je suis absolument ravi, c'est une nouvelle absolument formidable », a-t-il enchaîné.
« Il peut y avoir une légère inhibition de certains joueurs »
Daniel Riolo attend désormais de voir comment les internationaux français vont agir au contact du successeur de Didier Deschamps. « Zidane a une aura tellement puissante que les joueurs vont se donner sans retenue. Mais de toute façon, ils le faisaient également avec Deschamps. Avec Zidane, peut-être qu’il y aura comme Maradona avec l'Argentine où les joueurs étaient un peu inhibés, comme s’ils ne voulaient pas mal faire devant lui, confie le journaliste. On avait eu la même chose à l'époque avec Platini, qui en plus avait des mots un peu compliqués. Zidane ne fera pas cette erreur d'abord parce qu’il a une vraie expérience comme entraîneur. Donc le rapport aux joueurs, il le connaît. Mais il peut y avoir une légère inhibition de certains joueurs qui vont se dire ‘oh là là, il y a la légende qui est là’. Il va falloir qu’il les libère par rapport à ça. Après, pour le reste, révolution sur le jeu et tout, je n’attends pas ça. J'attends qu’on aille à l'Euro et puis qu’on soit représenté par une belle équipe avec un sélectionneur qui est une légende du foot. L'excitation de voir Zidane en équipe de France, il faudra également la calmer parce que je me souviens que j'étais excité comme c'est pas permis quand Platini avait pris l'équipe de France. On avait fait une campagne de qualif’ avec que des victoires. Vous imaginez bien qu'on est arrivé à l'Euro très confiant. Le tournoi est arrivé et on est sorti au premier tour. Donc c'est pour ça, que légende ou pas légende, campagne de qualif’, matchs amicaux, c'est le gros tournoi qui va compter. On verra le jeu qui sera proposé à ce moment-là. »