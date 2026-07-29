Karim Benzema de retour en équipe de France ? Voilà ce que l’IA conseille à Zinédine Zidane pour sa première liste !

Pierrick Levallet

Ce mardi, Zinédine Zidane a été intronisé comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Le Ballon d’Or 1998 va donc préparer sa première liste en vue des matchs contre la Turquie (le 25 septembre), l’Italie (2 octobre) et la Belgique à deux reprises (28 septembre et 5 octobre). Un éventuel retour de Karim Benzema chez les Bleus a donc été évoqué. Le 10 Sport a alors demandé à l’Intelligence Artificielle ce que ZZ devrait faire avec l’attaquant d’Al-Hilal.

L’équipe de France entre dans une nouvelle ère. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, le président de la FFF Philippe Diallo a intronisé Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur des Bleus ce mardi. Le Ballon d’Or 1998 fera ses débuts à la tête de la sélection tricolore en septembre avec des matchs contre la Turquie (25 septembre), l’Italie (2 octobre) et deux fois la Belgique (28 septembre et 5 octobre). Le coach de 54 ans devra donc préparer sa première liste, et un éventuel retour de Karim Benzema a été évoqué dans cette optique. Le 10 Sport a alors demandé à l’Intelligence Artificielle ce que Zinédine Zidane devrait faire avec l’attaquant d’Al-Hilal.

Karim Benzema rappelé par Zinédine Zidane en équipe de France ? L'I.A. ne le conseille pas... « À la place de Zinédine Zidane, je ne conseillerais pas un retour de Karim Benzema en équipe de France, même si cela resterait un choix défendable sur le plan purement sportif » explique ainsi ChatGPT. L’I.A. donne quelques arguments qui ne jouent pas en faveur de l’ancienne star du Real Madrid. Tout d'abord, l’âge ne plaide pas pour le joueur de 38 ans, puisque Zinédine Zidane cherchera à construire un groupe appelé à durer en vue des grandes compétitions à venir. ChatGPT craint également qu’un retour de Karim Benzema ne brise la dynamique du groupe actuelle, alors que partir sur des éléments déjà installés comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore Marcus Thuram permettrait d’assurer une certaine continuité chez les Bleus.

Quelques arguments jouent en faveur d'un retour de Karim Benzema en Bleu « En revanche, je ne fermerais pas complètement la porte. Si la France était confrontée à une cascade de blessures avant une grande compétition et que Benzema enchaînait les performances de très haut niveau, sa candidature pourrait redevenir crédible » ajoute cependant ChatGPT. Selon l’Intelligence Artificielle, Karim Benzema reste un joueur de très haut niveau et Zinédine Zidane le connaît mieux que personne. Un retour pourrait donc rester envisageable sous certaines conditions.